聽新聞
0:00 / 0:00

中油前執行長涉貪 破壞電子腳環 宣判前潛逃

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

<a href='/search/tagging/2/中油' rel='中油' data-rel='/2/104870' class='tag'><strong>中油</strong></a>煉製事業部前執行長徐漢（右圖）涉收賄，當時辦公室被搜出二七一○萬元不明現金。圖／翻攝畫面
中油煉製事業部前執行長徐漢（右圖）涉收賄，當時辦公室被搜出二七一○萬元不明現金。圖／翻攝畫面

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪近三千萬，橋頭地方法院原定廿三日宣判，徐疑似破壞電子腳環棄保潛逃。橋院昨天下午接獲科技設備監控中心「三級告警」，確認徐的電子腳環遭拆卸，高屏地區檢警正全面追緝徐漢下落。徐漢是法院體系裁定科控案件的脫逃首例。

橋頭地院表示，徐漢因涉犯貪汙治罪條例等罪，法院先前裁定限制出境、出海，並實施科技設備監控處分，命他配戴電子腳環。依規定，徐漢每周三、周六晚間九時至十一時之間，必須以手機在住家門牌前自拍，上傳至科技設備監控中心完成報到。

根據院方掌握時序，徐漢前天晚間才剛依規定完成周三的電子報到，昨天下午一時五十五分，法院即接獲科控中心通報，其配戴的電子腳環已遭人為拆卸，設備遭破壞後棄置於屏東縣萬巒鄉。

法院獲報後旋即於昨天下午二時多製作拘票，並緊急請高雄市警楠梓分局、橋頭地檢署、屏東地檢署等相關單位協助，盡快拘提徐漢到案。

據悉，從中油基層做起的徐漢，曾被譽為「油人楷模」。檢廉調查指出，徐在握有採購大權期間，曾涉入冰水機等八起採購弊案。二○二二年檢廉在徐的辦公室搜出多達二七一○萬元不明現金，創下貪瀆案現場查扣現金最高紀錄，徐漢淪為「最貪執行長」。

徐漢曾被羈押四九八天，二○二三年中法院裁定五百萬元交保，並實施境管與科技設備監控。由於徐漢的兒子長期旅居國外，且徐過去曾以「參加兒子婚禮」為由聲請解除境管遭法院駁回，檢方對他潛逃出境早有防備。

全案歷經三年多審理，原定今年一月卅日宣判，但因卷證龐雜，延至三月廿三日，法官不僅諭知徐漢等四名主要被告必須親自到庭聽判，更罕見要求承辦檢察官也必須蒞庭。

檢警研判，法官極可能打算在宣判有罪的當下，立刻下達羈押裁定，徐漢恐是提前察覺此一動向，深知面臨重刑與當庭收押的雙重壓力下，才會決定逃亡。

中油

延伸閱讀

徐漢涉貪拆電子腳環遭橋院拘提 若確定逃逸將通緝

「拖吊蟑螂」坑殺車主撈百萬！首腦「小崔」遭拘提 檢方諭令30萬交保

法院證實接獲三級告警 中油最貪執行長徐漢拆腳環失蹤

又一大貪官跑了！ 中油前執行長徐漢驚傳剪斷電子腳鐐潛逃

相關新聞

又一大貪官跑了！ 中油前執行長徐漢驚傳剪斷電子腳鐐潛逃

涉嫌貪汙近3000萬元、原定下周一宣判的中油前煉製事業部執行長徐漢，今天驚傳在屏東萬巒破壞電子腳鐐後棄保潛逃，成為國內實施科技監控以來，首起嫌疑人破壞硬體設備逃亡的案例，橋頭地方法院接獲通報後已緊急開出拘票，指揮警方與海巡單位布下天羅地網，全面追緝其行蹤。

盜賣毒品賺3.6億元 前調查官判25年

法務部調查局航業處基隆調查站前調查官徐宿良被控勾結黑幫，將扣案的五百公斤Ｋ他命以食鹽調包，販毒獲利三點六億元並大肆洗錢購買名車、名牌；桃園地方法院歷經五年審理，昨依貪汙、販毒等罪重判徐廿五年、褫奪公權五年，沒收上億元贓款。

影／「做錯事就要懲罰不會冤枉」 晚安小雞背「2條通」分局應訊

台灣爭議網紅「晚安小雞」陳能釧因在柬埔寨自導自演遭詐騙集團園區綁架，被當地法院以「煽動製造社會動亂罪」判2年徒刑，他日前服刑期滿。昨晚搭機返台，因背兩條通緝，警方上銬押送新北金山警分局應訊，他說全力配合台灣司法，做錯事就要懲罰，不會冤枉。

「拖吊蟑螂」坑殺車主撈百萬！首腦「小崔」遭拘提 檢方諭令30萬交保

台北地檢署偵辦「拖吊蟑螂」漫天喊價收費案，前天拘提業者「騰至國際」蔡尚聰、「東海」許峯頤共6人到案，由於首腦「小崔」崔博翔疑逃亡泰國，檢方聲押蔡男、許男，但法院裁定2人各40萬交保；崔博翔今凌晨入境即遭警方拘提，北檢複訊後依詐欺罪諭令30萬元交保、限制出境出海。

警逮「拖吊蟑螂」6人 首腦「小崔」逃亡 北檢聲押禁見2業者

「拖吊蟑螂」利用道路救援，向駕駛人漫天喊價收費，台北地檢署指揮市刑大拘提6業者到案，檢方清查3家拖吊業者涉案20餘件，由於首腦「小崔」疑逃往泰國，訊後依組織、加重詐欺等罪聲押禁見要角蔡尚聰、許峯頤，另4人均以20萬交保。

涉圍標新北石碇路燈維護標案 前工務課長深夜移送北檢 釐清有無收賄

新北市石碇區發包辦理「路燈維護及新設工程」等標案，8年內被高盛公司圍標高達6次，時任工務課長黃志仁與承辦人明知廠商圍標，卻利用職權圖利護航，調查局搜索約談10官商到案，黃志仁18日移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。