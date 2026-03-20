中油前執行長涉貪 破壞電子腳環 宣判前潛逃

中油煉製事業部前執行長徐漢（右圖）涉收賄，當時辦公室被搜出二七一○萬元不明現金。圖／翻攝畫面

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪近三千萬，橋頭地方法院原定廿三日宣判，徐疑似破壞電子腳環棄保潛逃。橋院昨天下午接獲科技設備監控中心「三級告警」，確認徐的電子腳環遭拆卸，高屏地區檢警正全面追緝徐漢下落。徐漢是法院體系裁定科控案件的脫逃首例。

橋頭地院表示，徐漢因涉犯貪汙治罪條例等罪，法院先前裁定限制出境、出海，並實施科技設備監控處分，命他配戴電子腳環。依規定，徐漢每周三、周六晚間九時至十一時之間，必須以手機在住家門牌前自拍，上傳至科技設備監控中心完成報到。

根據院方掌握時序，徐漢前天晚間才剛依規定完成周三的電子報到，昨天下午一時五十五分，法院即接獲科控中心通報，其配戴的電子腳環已遭人為拆卸，設備遭破壞後棄置於屏東縣萬巒鄉。

法院獲報後旋即於昨天下午二時多製作拘票，並緊急請高雄市警楠梓分局、橋頭地檢署、屏東地檢署等相關單位協助，盡快拘提徐漢到案。

據悉，從中油基層做起的徐漢，曾被譽為「油人楷模」。檢廉調查指出，徐在握有採購大權期間，曾涉入冰水機等八起採購弊案。二○二二年檢廉在徐的辦公室搜出多達二七一○萬元不明現金，創下貪瀆案現場查扣現金最高紀錄，徐漢淪為「最貪執行長」。

徐漢曾被羈押四九八天，二○二三年中法院裁定五百萬元交保，並實施境管與科技設備監控。由於徐漢的兒子長期旅居國外，且徐過去曾以「參加兒子婚禮」為由聲請解除境管遭法院駁回，檢方對他潛逃出境早有防備。

全案歷經三年多審理，原定今年一月卅日宣判，但因卷證龐雜，延至三月廿三日，法官不僅諭知徐漢等四名主要被告必須親自到庭聽判，更罕見要求承辦檢察官也必須蒞庭。

檢警研判，法官極可能打算在宣判有罪的當下，立刻下達羈押裁定，徐漢恐是提前察覺此一動向，深知面臨重刑與當庭收押的雙重壓力下，才會決定逃亡。