晚安小雞身背「2條通緝」返台被逮 聲押或交保？待士檢開庭偵訊

台灣爭議網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）因在柬埔寨自導自演遭詐騙集團園區綁架，被當地法院以「煽動製造社會動亂罪」判兩年徒刑，他日前服刑期滿，今晚9時許搭機返台，卻因通緝身分，一落地就被警方上銬逮捕。士林地檢署證實，陳能釧因涉犯侵入住宅及毀損罪嫌，經傳喚、拘提無著，依法發布通緝。

據了解，晚安小雞在出獄前就寫親筆信對粉絲「自首」，稱在台灣有2件涉及探險私闖的案子，因在柬埔寨坐牢2年，沒有去做筆錄所以遭到通緝，嘆言「人生第一次變通緝犯，可能回來時在機場就被銬走了吧！我回台後會乖乖去做筆錄的，別銬我啊Police大人，我不想回來時又得上警車」。

陳能釧因通緝身分被逮，預計明天中午解送士林地檢署歸案，檢察官將在複訊後，考量他是否有逃亡之虞，決定向法院聲請羈押，或諭知交保、限制住居等強制處分。