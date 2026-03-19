影／直播主晚安小雞柬埔寨服刑期滿返台 一落地桃機即遭逮

直播主晚安小雞（陳能釧）與友人阿鬧，2024年前往金邊拍攝影片，因涉及自導自演內容違反當地法令，遭柬埔寨警方逮捕並判刑2年。兩人於今年2月15日刑滿出獄後，今（19）日在柬埔寨官方人員戒護下，從金邊機場搭機遣返回台。

刑事局國際科指出，兩人於民國113年間因違反柬埔寨法律入獄服刑，近期期滿出獄後，駐越南胡志明市聯絡官已掌握其返台行程，並提前與國內相關單位聯繫部署。兩人今日搭乘中華航空CI0864班機返台，班機自金邊起飛，於台灣時間晚間9時52分降落桃園國際機場。

不過兩人在台灣另涉刑案，且均遭地檢署發布通緝。刑事局因此通報內政部警政署航空警察局協助執行拘提，航警在班機抵達後隨即於登機門將兩人逮捕。

對於外界關注是否擔心被送往中國大陸，陳能釧表示，在柬埔寨時就已得知可能被送往中國大陸或台灣，一切尊重並配合當地法律，也對浪費台灣資源感到相當不好意思，並感謝外交部駐越南辦事處的協助。

至於是否感到後悔，陳能釧坦言，後悔當初採取錯誤的創作方式，指出許多網紅以正能量內容拍攝，但自己卻走偏方向；他表示，這兩年在監獄中想了很多、也改變許多，並學到不少在外界難以體會的事情，未來會調整創作模式，讓外界看到他改變的一面。

警方表示，陳男因涉及毀損案件，遭士林地檢署發布通緝；魯男則因涉妨害自由及詐欺案件，分別遭金門地檢署及苗栗地檢署通緝在案。兩人返台即落網，後續由航警帶回偵辦，並移交新北市金山分局製作筆錄。

警方指出，全案將依相關通緝案件程序，分別解送各管轄地檢署歸案，後續依法偵辦釐清案情。

直播主晚安小雞（陳能釧）（中）與友人阿鬧，2024年前往金邊拍攝影片，因涉及自導自演內容違反當地法令，遭柬埔寨警方逮捕並判刑2年。兩人於今年2月15日刑滿出獄後，今（19）日在柬埔寨官方人員戒護下，從金邊機場搭機遣返回台。記者季相儒／翻攝