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澎湖司法警察機關聯繫會議 查賄打詐列重點

中央社／ 澎湖縣19日電

澎湖司法警察機關業務聯繫會議今天舉行，將反賄、查賄及打詐等列為重點工作，展現齊心守護澎湖、維護乾淨選風的決心。

澎湖地檢署今天召開轄區司法警察機關業務聯繫會議，由檢察長吳怡明主持，包括警察、調查、廉政、移民署、海巡、農漁及環保等單位與會，並就查察賄選、打擊詐欺、毒品犯罪查緝，以及跨機關合作查緝環保犯罪與非法漁撈案件等進行報告。

吳怡明表示，今年為地方公職選舉年，選舉查察為重點工作之一，警、調、廉、移等單位提前部署，落實「宣查合一」。要求各機關強化查察賄選作為，避免查緝疏漏，並加強清查幽靈人口等影響選舉情事。同時呼籲民眾勇於檢舉賄選，其中，檢舉縣長候選人賄選者，最高獎金新台幣500萬元；檢舉境外勢力介入選舉者，最高獎金2000萬元，以行動展現守護澎湖、維護乾淨選風的決心。

對於打詐及毒品犯罪查緝，吳怡明也期許各機關通力合作，強化毒品與非法漁撈等案件查緝，維護海岸及海域治安，遏止違法行為，打造無毒菊島。

賄選 澎湖 毒品

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