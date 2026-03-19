徐漢涉貪拆電子腳環遭橋院拘提 若確定逃逸將通緝

中油前執行長徐漢涉貪案將於23日宣判，但橋院今天獲報徐漢電子腳環在屏東遭拆卸，已發拘票拘提。橋院表示，截至目前尚未尋獲，若拘提未果並確定其逃逸後，將沒保並通緝。

橋頭地方法院今天晚間說明，審理中油前執行長徐漢涉嫌貪污治罪條例等案件，先前曾對徐漢限制出境、出海，並實施科技監控，命其配戴電子腳環，並於每週三、週六晚間9時至11時之間，以手機在住家門牌號碼前自拍後，上傳科技設備監控中心以完成電子報到等處分。

橋院表示，徐漢於18日晚間完成電子報到，但橋院於今天下午1時55分許，接獲科控中心告知，徐漢配戴的電子腳環遭拆卸，而拆卸地點在屏東縣萬巒鄉。

橋院指出，下午2時許製作拘票，並函請高雄市政府警察局楠梓分局、橋頭地檢署、屏東地檢署等相關單位，協助儘速拘提徐漢到案。截至目前尚未尋獲。

橋院表示，若拘提未果並確定其逃逸後，將會沒收保證金並發布通緝。

中油煉製事業部前執行長徐漢涉收賄新台幣1686萬多元，經橋檢偵結，依貪污治罪條例等罪嫌起訴。徐漢自民國111年1月遭羈押，直至112年6月經橋頭地院以其餘被告已坦承犯行，且徐漢已遭停職等，裁定徐漢500萬元交保、限制住居及限制出境出海8個月。

徐漢先後於113年1月、113年9月及去年5月遭橋院裁定延長限制出境、出海8個月，其限制出境、出海及接受科技設備監控與定期報到期間，將於2月7日屆滿。經橋院法官審酌，全案已審結且宣判在即，徐漢畏罪潛逃風險相形增加，已裁定自2月8日起延長限制出境、出海8月。