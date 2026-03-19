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「拖吊蟑螂」坑殺車主撈百萬！首腦「小崔」遭拘提 檢方諭令30萬交保

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「拖吊蟑螂」坑殺車主撈百萬！首腦「小崔」遭拘提 檢方諭令30萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦「拖吊蟑螂」漫天喊價收費案，前天拘提業者「騰至國際」蔡尚聰、「東海」許峯頤共6人到案，由於首腦「小崔」崔博翔疑逃亡泰國，檢方聲押蔡男、許男，但法院裁定2人各40萬交保；崔博翔今凌晨入境即遭警方拘提，北檢複訊後依詐欺罪諭令30萬元交保、限制出境出海。

檢方前天拘提對象除蔡尚聰、許峯頤外，還包括司機李哲宇、劉峻廷、陳秉賢與客服廖慧玉，檢方訊後命4人分別以20萬交保。

檢警調查，雙北3家拖吊車業者「騰至」、「東海」與「小崔」，自2024年起，涉以巧立名目手法，以拖吊上架費、車輛底盤過低等坐地起價，向民眾敲詐收取高額拖吊費用，包括汽車拋錨拖吊不到10公里要價10萬元，連機車拖吊，也索討4萬多元費用。

檢方追查，以崔博翔為首的拖吊蟑螂長期橫行雙北、桃園地區，利用道路救援服務先說定價格，等到現場後又任意加價，車主無奈只好被迫同意，形同恐嚇取財，估計不法獲利達上百萬元，目前約60名受害人，其中22人已報案提告。

崔博翔凌晨入境時，旋即被警方在桃園機場拘捕，詢後移送北檢，媒體問崔，為什麼要去泰國？去泰國從事拖吊業嗎？是否藉此切割？崔男都未回答。

「拖吊蟑螂」崔博翔（中）利用道路救援漫天喊價，今天被警方拘提到案，檢方諭令30萬元交保。記者張宏業／攝影
「拖吊蟑螂」崔博翔（中）利用道路救援漫天喊價，今天被警方拘提到案，檢方諭令30萬元交保。記者張宏業／攝影

桃園機場 東海 泰國

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