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法院證實接獲三級告警 中油最貪執行長徐漢拆腳環失蹤
中油前煉製事業部執行長徐漢驚傳於一審宣判前夕潛逃，橋頭地方法院晚間出面證實，院方確實已收到科技設備監控中心傳送的「三級告警」，確認徐漢配戴的電子腳環已遭人為拆卸，但目前尚無法確認徐漢下落。
橋頭地院表示，今天下午接獲異常警示後，已立即指揮司法警察啟動相關防逃與追緝措施，目前正緊急處理中。至於徐漢的確切行蹤、設備遭破壞的詳細過程等細節，院方強調因全案仍在處理階段，尚無法給予完整說明。
徐漢涉嫌貪汙近3000萬元、原定下周一宣判。他涉嫌在職期間，因握有2億元以下採購案權限，而涉入8起採購弊案，經手標案總金額近10億元。2022年春節前夕，檢廉在其辦公室搜出高達2710萬元的不明現金，創下貪瀆案現場查扣現金最高紀錄，徐漢也因此淪為「最貪執行長」。
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