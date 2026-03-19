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台南光電弊案今開庭 地主稱契約日期誤植「筆誤」
南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及力暘總裁古盛煇等15人涉貪汙等罪，今下午傳喚地主詰問，面對契約日期誤植爭議，陳姓地主說，是他親自簽名的，且是他筆誤。
力暘總裁古盛煇及總經理徐碩庭2人在律師陪同下到庭，針對天心、天芮與七股、將軍等地蔡姓、陳姓地主等人簽約及公證內容及過程詰問。
蔡姓女子說，七股龍山段土地是繼承而來，授權母親處理相關事宜，只知道該土地出租給太陽能使用。她也說，印象中，有於109年8月間簽定意向書，簽定前2、3個月前，經長輩及母親跟仲介接洽，事隔多年，迄今已不太有印象了。
此外，陳姓男子也將將軍段土地租給天芮公司，他說，原本土地農用轉作，因利潤比較好，經由仲介租地給該公司。然而，他親簽意向書及土地租約，但在日期上載109年3月。他強調，日期是他親自簽的，但是寫錯了，是他筆誤。
他於調查官詢問時，回答109年他根本還沒有與力暘或天芮接觸過。他再次說明，可能剛過年，在年度上搞錯了。面對審判長的詢問，他說，記不清楚，但開庭時，他有照實說，而且業者有付租金，且簽約後，匯入其銀行帳號。
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