快訊

不滿卓榮泰赴日看球太高調 傳日本高層震怒？日台交流協會：日方沒有評論

南藝大音樂系爆教師「成績霸凌」！家長批評分黑箱 提告求償250萬

影／川普知情？以軍炸能源命脈 專家稱伊朗沒理由降溫：恐續戰到5月

聽新聞
0:00 / 0:00

台南光電弊案今開庭 地主稱契約日期誤植「筆誤」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及力暘總裁古盛煇等15人涉貪汙等罪，今下午傳喚地主詰問，面對契約日期誤植爭議，陳姓地主說，是他親自簽名的，且是他筆誤。

力暘總裁古盛煇及總經理徐碩庭2人在律師陪同下到庭，針對天心、天芮與七股、將軍等地蔡姓、陳姓地主等人簽約及公證內容及過程詰問。

蔡姓女子說，七股龍山段土地是繼承而來，授權母親處理相關事宜，只知道該土地出租給太陽能使用。她也說，印象中，有於109年8月間簽定意向書，簽定前2、3個月前，經長輩及母親跟仲介接洽，事隔多年，迄今已不太有印象了。

此外，陳姓男子也將將軍段土地租給天芮公司，他說，原本土地農用轉作，因利潤比較好，經由仲介租地給該公司。然而，他親簽意向書及土地租約，但在日期上載109年3月。他強調，日期是他親自簽的，但是寫錯了，是他筆誤。

他於調查官詢問時，回答109年他根本還沒有與力暘或天芮接觸過。他再次說明，可能剛過年，在年度上搞錯了。面對審判長的詢問，他說，記不清楚，但開庭時，他有照實說，而且業者有付租金，且簽約後，匯入其銀行帳號。

台南地院今下午傳喚地主詰問，面對契約上日期誤植，陳姓地主表示，契約是他親自簽名的，且是他筆誤。圖／本報資料照
台南地院今下午傳喚地主詰問，面對契約上日期誤植，陳姓地主表示，契約是他親自簽名的，且是他筆誤。圖／本報資料照

陳凱凌 契約

延伸閱讀

限2個月搬離！高雄違建老聚落遭強拆 高齡住戶悲訴：能搬去哪

前女主播涉詐420萬「反咬」富商男友：與我發生關係後答應的都沒了

律師公會理事長挨打...法院消極不逮捕 他批「人民對司法的一巴掌」

鑽漏洞…各地假租屋詐領補助頻傳

相關新聞

又一大貪官跑了！ 中油前執行長徐漢驚傳剪斷電子腳鐐潛逃

涉嫌貪汙近3000萬元、原定下周一宣判的中油前煉製事業部執行長徐漢，今天驚傳在屏東萬巒破壞電子腳鐐後棄保潛逃，成為國內實施科技監控以來，首起嫌疑人破壞硬體設備逃亡的案例，橋頭地方法院接獲通報後已緊急開出拘票，指揮警方與海巡單位布下天羅地網，全面追緝其行蹤。

去泰國從事拖吊業？「拖吊蟑螂」外逃主嫌小崔返台 拘提移送北檢複訊

「拖吊蟑螂」利用道路救援漫天喊價收費，台北地檢署指揮台北市刑警大隊拘提拖吊業者「騰至國際」蔡尚聰、「東海」許峯頤等6人，蔡、許經檢方聲請羈押，其餘4人各20萬交保。逃往泰國的主嫌「小崔」崔博翔，今凌晨入境，隨即遭警方拘提到案，今下午移送北檢複訊。

盜賣毒品賺3.6億元 前調查官判25年

法務部調查局航業處基隆調查站前調查官徐宿良被控勾結黑幫，將扣案的五百公斤Ｋ他命以食鹽調包，販毒獲利三點六億元並大肆洗錢購買名車、名牌；桃園地方法院歷經五年審理，昨依貪汙、販毒等罪重判徐廿五年、褫奪公權五年，沒收上億元贓款。

警逮「拖吊蟑螂」6人 首腦「小崔」逃亡 北檢聲押禁見2業者

「拖吊蟑螂」利用道路救援，向駕駛人漫天喊價收費，台北地檢署指揮市刑大拘提6業者到案，檢方清查3家拖吊業者涉案20餘件，由於首腦「小崔」疑逃往泰國，訊後依組織、加重詐欺等罪聲押禁見要角蔡尚聰、許峯頤，另4人均以20萬交保。

涉圍標新北石碇路燈維護標案 前工務課長深夜移送北檢 釐清有無收賄

新北市石碇區發包辦理「路燈維護及新設工程」等標案，8年內被高盛公司圍標高達6次，時任工務課長黃志仁與承辦人明知廠商圍標，卻利用職權圖利護航，調查局搜索約談10官商到案，黃志仁18日移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

法院證實接獲三級告警 中油最貪執行長徐漢拆腳環失蹤

中油前煉製事業部執行長徐漢驚傳於一審宣判前夕潛逃，橋頭地方法院晚間出面證實，院方確實已收到科技設備監控中心傳送的「三級告警」，確認徐漢配戴的電子腳環已遭人為拆卸，但目前尚無法確認徐漢下落。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。