汽車拖10公里索價10萬 兩「拖吊蟑螂」聲押結果出爐

北部地區頻傳「拖吊蟑螂」消費爭議，不肖業者藉消費糾紛從事詐欺、恐嚇不法行為，檢警昨收網查緝，經漏夜偵訊後，檢方認為業者「騰至國際」蔡尚璁、「東海」許峰頤2人犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，台北地院審查駁回聲請，今裁定各以40萬元交保。

到案相關集團成員陳秉賢、李哲宇、劉峻廷、廖慧玉等人，檢方認為4人犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，各諭知以20萬元交保。

據了解，「騰至國際」、「東海」拖吊業者以拖吊上架費、車輛底盤過低等坐地起價，汽車拋錨拖吊10公里要價10萬元，連機車拖吊也索價4萬元費用，檢警目前掌握超過20組受害車主的報案資料，初估不法所得近百萬，將循線擴大偵辦。

台北市刑事警察大隊2025年底接獲線報，以蔡尚璁為首的拖吊集團長期在雙北及桃園等地區活動，專挑車輛故障急需救援的車主下手，透過詐欺、恐嚇迫使車主支付高額拖吊費用，報請台北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官陳虹如組專案小組查辦。

檢警查出，蔡尚璁集團先透過購買網路搜尋平台關鍵字廣告，大量投放「專業道路救援」訊息，吸引車主優先聯繫，拖吊車抵達現場後，再利用話術使車主誤信合約內容，等車輛被拖至固定地點後，報出遠高於市場行情的「天價」收費。

辦案人員指出，受害車主如果拒絕支付高額費用，集團即以「已簽訂合約」為由威脅，甚至扣留車輛或車鑰匙迫使車主付費，收到款項後，再迅速下架網站廣告，讓受害者無法申訴及舉證。