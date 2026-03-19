去泰國從事拖吊業？「拖吊蟑螂」外逃主嫌小崔返台 拘提移送北檢複訊

「拖吊蟑螂」利用道路救援漫天喊價收費，台北地檢署指揮台北市刑警大隊拘提拖吊業者「騰至國際」蔡尚聰、「東海」許峯頤等6人，蔡、許經檢方聲請羈押，其餘4人各20萬交保。逃往泰國的主嫌「小崔」崔博翔，今凌晨入境，隨即遭警方拘提到案，今下午移送北檢複訊。蔡、許經檢方聲請羈押，其餘4人各20萬交保，法院開庭後裁定蔡、許各40萬交保。

業界知名的小崔拖吊崔博翔日前逃離出境，專案小組掌握他滯留未歸，設定境管，3月18日晚間接獲航警局通知崔3月19日凌晨入境，立即持拘票在桃園機場拘捕到案，並移送北檢複訊。媒體記者問崔，為什麼要去泰國？去泰國從事拖吊業嗎？切割嗎？把錯推給其他人嗎？崔博翔未回答，步入北檢等候應訊。

檢警追查，台北、新北市3家拖吊車業者「騰至」、「東海」、「小崔」，從2024年起，涉巧立名目，以拖吊上架費、車輛底盤過低等坐地起價，向民眾敲詐收取高額拖吊費用，汽車拋錨拖吊不到10公里要價10萬元，連機車拖吊，也被索討4萬多元費用。拖吊蟑螂橫行雙北、桃園地區，約有60名受害人，其中22人已報案提告。

北檢3月18日指揮北市刑大搜索、拘提負責人32歲蔡尚聰、26歲許峯頤及司機28歲李哲宇、32歲劉峻廷、19歲陳秉賢與負責接電話的26歲廖慧玉，並查扣拖回3輛拖吊車，移送北檢複訊。 檢方認為，蔡、許涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺、恐嚇取財等罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯或證人、以及有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押；其餘4人各以20萬元交保。

「拖吊蟑螂」「小崔」崔博翔被控利用道路救援，漫天喊價收費，今從泰國返台入境隨即遭拘提到案。記者蕭雅娟／攝影