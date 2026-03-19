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鏟裝機未設制動裝置夾死駕駛 營造商負責人、工地主任過失致死遭訴

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

台北市文山區某營造公司去年5月25日上午，於新北市五股區成泰路四段巷弄內，承攬、施作經濟部水利署第十河川分署「淡水河左岸獅子頭段改善工程」時，因鏟裝機未依規定設置制動裝置，使操作的楊姓工人誤觸控制踏板時不慎被夾死。新北地檢署依過失致死罪起訴該營造公司莊姓負責人及現場韓姓工地主任。

起訴指出，案發日上午10時許，當時現場正從事防洪牆施作，因地面放置有鋼筋和施工廢料，韓男於是指派楊男進行物料整理及地面淨空作業。不料楊男操作鏟裝機過程中，未關閉引擎便離開駕駛座，返回駕駛座時，疑因重心不穩跌倒，誤觸控制踏板。

由於該鏟裝車未依職業安全衛生設施規則，對營建機械車輛設置制動裝置，且須維持正常運作，楊男於是遭驟然下降的鏟斗橫架，當場重夾在駕駛座前方的護板間。楊男經送往淡水馬偕醫院急救，仍因創傷性皮下氣腫、胸背部創傷和急性呼吸衰竭死亡。

台北市文山區某營造公司施作水利署第十河川分署水利工程時，因使用的鏟裝機未依規定設置制動裝置，使楊姓工人不慎被夾死，新北地檢署依過失致死罪起訴營造公司莊姓負責人及現場韓姓工地主任。圖／示意圖，非當事人、物，聯合報系資料照片
台北市文山區某營造公司施作水利署第十河川分署水利工程時，因使用的鏟裝機未依規定設置制動裝置，使楊姓工人不慎被夾死，新北地檢署依過失致死罪起訴營造公司莊姓負責人及現場韓姓工地主任。圖／示意圖，非當事人、物，聯合報系資料照片

職業安全 工地

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