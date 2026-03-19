男群組辱罵桌遊店女子 無從連結特定對象雄檢不起訴

盧姓男子在LINE群組以「有個臭婊子，看了就反胃」等語辱罵高雄某桌遊店女子，遭女玩家提告公然侮辱；但雄檢認為盧男未指名道姓且無從連結特定對象，處分不起訴。

高雄地檢署不起訴處分書指出，盧男去年8月25日晚間在通訊軟體LINE「中山卡牌研究社-遊戲王組」群組內傳送多則不雅訊息；內容包含高雄某間桌遊店「有個臭婊子，看了就反胃」，甚至指女子是高雄某大學畢業，「根本社會亂源」等語；一名女玩家認為遭指涉、名譽受損，報警提告刑法公然侮辱罪嫌。

不過，盧男到案後堅決否認犯行，辯稱留言是為了抱怨一名先前結怨女子，且聊天提及的是一間桌遊店，男女皆可進出，自己根本不認識提告女子。

檢方調查，盧男在群組內發言並未提及告訴人真實姓名、照片或足以辨識特徵；雖然提告女子自述常出入這間桌遊店、臉書（Facebook）個資也註明就讀被盧男辱罵的大學，但其臉書僅使用暱稱，並無真實大頭照。

檢方審酌，桌遊店進出並無資格限制，仍有其他女性顧客進出，無法排除盧男指涉對象為他人可能性；由於網路發言未提供足以連結至真實特定對象資訊，一般人難以辨別所指何人，與公然侮辱構成要件不符。全案偵結後，依犯罪嫌疑不足處分不起訴。