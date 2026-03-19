德國2檢察官跨海來台實習 參訪台高檢科技偵查中心

台中王姓男子和弟弟感情不睦，曾企圖縱火燒對方家未遂，又懷疑被瞪就持斧頭追到夜市，當街猛砍弟弟還說「要給你死！」王弟身中多刀在加護病房住了3天，險危及大動脈撿回一命，王犯後也稱自己「理智線斷了」，法院依殺人未遂罪判他8年6月，可上訴。

2026-03-19 12:06