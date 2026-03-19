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德國2檢察官跨海來台實習 參訪台高檢科技偵查中心

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

德國班堡總檢察署第㇐檢察官－巴伐利亞州中央網路犯罪偵辦辦公室Florian Kratzer，以及班堡地方檢察署Moritz Schuderer等2位檢察官，於3月2日至4日跨海赴台灣高檢署暨智財分署，進行為期3天的實習活動。

高檢署指出，台德雙方互派檢察官實習制度邁入第3年，此次2位班堡檢察官來台為期1個月的實習，高檢署負責其中3天，且特別排定一般工作與智慧財產、國民法官案件、毒品查緝、毒品戒癮、打詐、環保及國土保育、國家安全等業務簡介。

高檢署也安排2人前往科技偵查中心（數位鑑識中心）與科技監控中心、智慧財產及商業法院參訪，除讓2名得果檢察官對高檢署業務有更深入了解，並希望對於其等業務有所助益。

德國班堡總檢察署2名檢察官上月赴高檢署智財分署實習。圖／高檢署提供
德國班堡總檢察署2名檢察官上月赴高檢署智財分署實習。圖／高檢署提供

德國班堡總檢察署2名檢察官上月赴高檢署智財分署實習。圖／高檢署提供
德國班堡總檢察署2名檢察官上月赴高檢署智財分署實習。圖／高檢署提供

毒品 辦公室 國家安全

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