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家暴「甜心議員」林穎孟判有罪 林致光上訴：她為保100萬不實陳述

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

有「甜心議員」之稱的前台北市議員林穎孟控告前夫、前誠泰銀少東林致光於她做完人工生殖手術後拉扯棉被、爭搶手機害她成傷，林致光否認犯罪，判拘役40日，林致光不服判決提上訴，上訴指出，林穎孟會製造不實證據，請求改判無罪。

法院一審2度勘驗林穎孟提供的蒐證畫面，林致光上訴說，林穎孟提供的影片及勘驗筆錄內容，無法直接認定他有拉扯棉被、搶手機的行為，林穎孟刻意羅織他入罪。

林致光上訴指出，他與林穎孟2024年1月10日調解離婚成立，婚姻關係已解除，不過，林穎孟在她個人的助理費貪汙案中，為不讓他退保100萬元，2024年1月19日法官訊問是否2人還有婚姻關係，回答「目前還在婚姻狀態中」，可見林穎孟為達目的不實陳述。

林致光認為，林穎孟多次錄音、錄影製造不實證據，2023年4月時，曾以LINE訊息訛稱「你剛剛把我推倒了」，他回「沒人推你，是我要離開，你硬拉我，我把你撥開而已，你不用故意製造假象」反駁。

此外，林致光還認為，2023年6月24日林穎孟誣指他「動粗」，他稱「不用這樣子亂叫，根本就沒有動你」、「你自己要在那邊擠的」、「不要在那邊假了」，林穎孟卻指訴遭他「抓傷」、「推倒撞到頭」，都與客觀事證不符。

林致光上訴指出，林穎孟在家暴案中又以相同手法，在影片中無端指控他搶奪手機、害其跌倒，一審直接憑林穎孟的指訴認定他爭搶手機，更主觀臆測林穎孟的傷勢由他造成，請二審撤銷有罪判決，改判他無罪。

檢方指控，林致光於2023年9月15日晚上11時至隔日凌晨2時，要求剛人工生殖手術結束的林穎孟歸還林致光所有的上衣，多次出手拉扯林穎孟的棉被，並在爭搶手機過程中將林女推倒，導致林女右腳膝蓋受有擦挫、瘀青等傷勢，林致光涉犯家暴傷害罪。

前誠泰銀少東林致光。圖／聯合報系資料照片
前誠泰銀少東林致光。圖／聯合報系資料照片

台北市前議員林穎孟。圖／取自林穎孟臉書
台北市前議員林穎孟。圖／取自林穎孟臉書

家暴 手術 議員

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