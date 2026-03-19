火燒弟家又懷疑被瞪 台中狠兄拿斧頭追到夜市...猛砍手足喊：給你死

台中王姓男子和弟弟感情不睦，曾企圖縱火燒對方家未遂，又懷疑被瞪就持斧頭追到夜市，當街猛砍弟弟還說「要給你死！」王弟身中多刀在加護病房住了3天，險危及大動脈撿回一命，王犯後也稱自己「理智線斷了」，法院依殺人未遂罪判他8年6月，可上訴。

檢警調查，王男（46歲）和弟弟（42歲）長期因家產糾紛感情不睦，2025年6月1日王不滿弟弟瞪他，又懷疑對方報案稱他修機車聲音太吵，見弟弟外出猜測他去附近的五權夜市，就拿了1把菜刀、1把斧頭跟出去。

王在夜市發現弟弟後，竟直接持斧頭從後朝他砍，還當場口出「要給你死」等語，後來2人當街扭打，王再持斧頭砍向弟弟胸口，釀對方多處撕裂傷、靜脈斷裂，現場友人目擊合力將王壓制，弟弟送醫急救撿回一命。

台中地院審理時，王否認殺人，辯稱沒有說「要給你死」只是想給弟弟一個教訓，他順手朝對方砍，沒注意砍到什麼部位，但弟弟指證歷歷，還說遭砍在加護病房住了2、3天，醫生說再差1、2公分就到大動脈也不用救了。

中院也查，王男2023年12月曾企圖縱火，危及弟弟一家人性命，所幸消防撲滅才未遂，可見兄弟間有宿怨，王也自稱「我理智線斷掉了。」

中院審酌，王先前曾縱火燒弟弟一家未遂，後又不以理性解決糾紛，持斧頭砍到弟弟多處傷勢危及性命，犯後否認，依殺人未遂罪判他8年6月。

台中清水五權路夜市。圖／民眾提供

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