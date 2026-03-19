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越南逃逸移工討薪資不成...持西瓜刀砍死同鄉 判關8年、15年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

越南籍逃逸移工潘功成、潘春創與同鄉逃逸移工王庭財酒後發生衝突，持西瓜刀砍殺王，王送醫因傷勢嚴重仍宣告不治，最高法院依殺人罪判兩人各15年、8年徒刑，全案定讞。

三人在台期間，潘春創曾雇用王庭財工作，王庭財之後自行招人承接工作後，也曾雇用潘功成工作。潘功成、潘春創2023年11月12日一同到王庭財租屋處飲酒，席間潘功成向王庭財索討積欠的薪資，雙方爆發衝突，王庭財毆打、持刀追趕恫嚇潘功成、潘春創，兩人隨即離開。

潘功成、潘春創事後購買2把西瓜刀，再回到王庭財的租屋處，見王躺在床上滑手機，潘功成雙手各持一把西瓜刀朝王大力揮砍約1、2分鐘，造成王全身至少14處傷勢，送醫急救數日仍宣告不治。

潘春創在行凶過程中完全沒有制止，而是等潘功成砍完後，與潘功成分持1把西瓜刀一同離開房間，開車逃逸並藏匿凶刀、換裝躲藏至山區。警方透過親友勸說，兩人才投案。

法院指出，潘功成在審理時終於坦承犯行，但對於潘春創涉案部分都設詞維護，而潘春創否認犯行，但主張兩人共同給付130萬元給王的家屬，已經達成和解，不過王的家屬透過律師表示，款項只包括喪葬費、醫藥費、機票錢，之後聯絡潘春創家屬要談和解，對方就不再接電話，雙方並沒有和解，也不同意原諒兩人。

一、二審均依殺人罪判潘功成15年徒刑、潘春創8年徒刑，兩人執行完畢或被赦免後驅逐出境，案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

示意圖／ingimage
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最高法院

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