台鐵列車一度遭斷訊、平交道沒電 2男猛剪電纜線...下場判3年10月

台中陳姓、翁姓男子深夜偷台鐵電纜線，持大型剪刀剪斷光纖釀行控中心、列車斷訊，平交道也喪失電力，翁還辯稱「不至於發生列車追撞」，台鐵證稱斷訊恐讓列車遇危險無法收訊，至少有半小時空窗；法院依妨害火車行駛安全罪判陳、翁均3年10月，可上訴。

檢警調查，陳、翁2023年1月17日到台中港支線1K+240M處，由翁持大型電纜剪剪斷供無線電設備傳輸專用的12芯光纖電纜，但因發現當時通電，擔心怕導電才沒取走，但已經造成行控中心無法和行駛中的列車聯繫，致生火車往來危險。

同月20日凌晨3點多，2人又跑到台中港支線3K+400M處，再次由翁剪斷平交道號誌傳輸系統37芯電纜線（12公尺）、總電源傳輸2芯電纜線（39公尺），導致致平交道設備喪失電力，沿線平交道柵欄因而處於垂降狀態，阻礙人車通行。

台中地院審理時，翁坦承竊盜但否認有妨害火車行駛安全，辯稱台中港支線為貨運路線，採「單進單出」封閉式運作，就算無線電光纜遭剪斷，還有其他傳統方式可聯繫「不至發生列車追撞危險」；陳全部否認，辯稱自己在車上睡覺，不知翁去剪電纜。

中院傳台鐵人員作證，其稱光纜遭破壞後台中港線的網路、無線電會完全失效斷訊，通訊中斷會導致行車人員無法與列車司機員呼叫，若列車行進中遇有前方道路危險，司機員無法馬上收訊停車，調配人力以傳統旗幟溝通會導致半小時的調度空窗期，光纖需耗費4到7小時才能修復。

中院比對證詞、證物等不採信2人辯詞，審酌其等為一己私利，造成台鐵斷訊危害火車往來安全、阻礙人車通行，依妨害火車行駛安全罪、加重竊盜罪等，各判3年10月、3年10月。