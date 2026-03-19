「蔡依林推手」陳澤杉、作家黃山料都受害！三千娛樂老闆涉業務侵占起訴

三千娛樂公司負責人邱致謙，也是知名作家黃山料創辦的日常風景公司（2025年解散）股東，涉偽造簽約藝人教育訓練費等單據5百多萬元，又因三千顧問身分受任陳澤杉的澤山音樂娛樂公司管理財務會計事務，涉侵占澤山公司款項、電腦計約88萬元。台北地檢署今偵結，依業務侵占等罪起訴。

陳澤杉是知名音樂製作人、華納音樂大中華區前總裁，也是蔡依林、林俊傑等天王天后幕後推手，2020年成立澤山音樂娛樂公司。黃山料是知名網紅作家，代表作有小說「好好再見 不負遇見」及散文集「好好生活慢慢相遇」，他也曾創YouTube頻道「一件襯衫：你揮灑的城市日常風景」但已停更，現為全職文字創作者，旅居各國。

起訴指出，2019至2020年間，日常公司並未購置中古器材、修繕裝潢辦公室與辦理員工教育訓練等，邱涉不實登載日常公司支付中古專業攝影器材、辦公室災損修繕等費用415萬餘元支出證明單，及簽約藝人教育訓練費等159萬元支出證明單，交給不知情的記帳業者年度登載在冊。

檢方查出，邱在2022年1月間取得澤山公司羅姓董事交付的存摺與大小章後，涉偽造澤山公司向三千公司借款24萬元的借據侵占24萬元；同年5月，又涉利用持有存摺、大小章之際，明知澤山公司不再支付三千公司顧問費，涉指示員工轉存26萬2500元至三千公司；同年6月涉將積欠的澤山公司的一筆差旅費尾款23萬餘元轉到自己個人銀行帳戶。

2023年9月間，澤山公司羅姓董事清點公司資產，發現價值14萬7千元的3台筆電、桌上型電腦，竟被邱搬離辦公室。檢方認定，邱涉犯商業會計法、偽造私文書、業務侵占等罪嫌，依法起訴。