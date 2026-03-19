快訊

內湖高工驚傳「差10歲外遇師師戀」 蹺班開房間法院判賠原配12萬

被爆與劉怡萱共處一室…王定宇最新財產申報 配偶欄空白證實已離婚

MLB／大谷初登板飆99.9英里火球奪勝 下一戰對天使恢復二刀流

聽新聞
0:00 / 0:00

輾斃路倒醉漢！拖行4.7公尺還肇逃...台中女駕駛自首緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中徐姓女子深夜開車回家途中，未注意喝醉倒在馬路上的游姓男子，車子不慎輾過拖行4.7公尺，徐下車查看沒報案就逃逸，後心虛才到派出所自首；法院審酌，游男倒在路上是肇事主因，徐為次因，且已賠償調解成立，依過失、肇逃致死罪判她1年3月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，徐女2023年8月8日半夜12點多開車經大雅區神林南路272巷，因游姓男子喝醉倒在路面，徐女經過時未注意輾過他並拖行4.7公尺釀游身受重傷，徐先是下車查看目睹游倒在地上，卻棄之不理，不到1分鐘就開車逃逸，並回家慌忙致電友人。

事發約5分鐘後，游男的妹妹外出找人驚覺哥哥倒在地全身是傷，緊急送醫後仍死亡，徐女至凌晨1點多在朋友陪同下赴大雅派出所自首。

檢方訊時，徐女否認犯行，辯稱感覺車子搖晃，下車沒看到東西就開車回家，後來覺得不對勁再次返回，看到救護車她就慌了，才在朋友陪同下去報案。

行車事故鑑定認為，游男酒後躺在無號誌交岔路口，嚴重影響車輛同行是肇事主因，徐女開車未注意車前狀況，為肇事次因；監視器明顯拍下徐下車走進死者後查看，可見她純屬畏罪辯詞，依法起訴。

台中地院考量，徐女為肇事次因，最終坦承犯行，已和游男家屬調解賠償完畢，且符合自首減刑要件，沒有不良前科等一切情狀，依過失致死、肇逃致死等罪，各判他7月、1年，應執行1年3月，緩刑2年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

自首 台中

延伸閱讀

台中情侶雙屍案...脖子都有刀傷 男友半夜出門買刀！疑先朝女友行凶

國道夜間施工奪命 家屬向「瀝青界台積電」求償敗訴原因曝

影／高雄又傳毒駕肇事！男開車撞樓柱受傷 行人險遭殃

盜賣毒品賺3.6億元 前調查官判25年

相關新聞

盜賣毒品賺3.6億元 前調查官判25年

法務部調查局航業處基隆調查站前調查官徐宿良被控勾結黑幫，將扣案的五百公斤Ｋ他命以食鹽調包，販毒獲利三點六億元並大肆洗錢購買名車、名牌；桃園地方法院歷經五年審理，昨依貪汙、販毒等罪重判徐廿五年、褫奪公權五年，沒收上億元贓款。

警逮「拖吊蟑螂」6人 首腦「小崔」逃亡 北檢聲押禁見2業者

「拖吊蟑螂」利用道路救援，向駕駛人漫天喊價收費，台北地檢署指揮市刑大拘提6業者到案，檢方清查3家拖吊業者涉案20餘件，由於首腦「小崔」疑逃往泰國，訊後依組織、加重詐欺等罪聲押禁見要角蔡尚聰、許峯頤，另4人均以20萬交保。

涉圍標新北石碇路燈維護標案 前工務課長深夜移送北檢 釐清有無收賄

新北市石碇區發包辦理「路燈維護及新設工程」等標案，8年內被高盛公司圍標高達6次，時任工務課長黃志仁與承辦人明知廠商圍標，卻利用職權圖利護航，調查局搜索約談10官商到案，黃志仁18日移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

覬覦土地！「天道盟公主」自稱腦損87％…虐死老翁 二審今仍判12年

基隆市竺姓女子有「天道盟公主」之稱，曾涉棄屍案判刑2年，前年間涉與共犯，對陳姓老翁妨害自由、傷害致死，一審審理時，竺女曾自稱「腦損87％」，還嗆法官「判我死刑好了」，遭判刑12年，全案上訴台中高分院，今天審結，駁回上訴，維持原判。

輾斃路倒醉漢！拖行4.7公尺還肇逃...台中女駕駛自首緩刑

台中徐姓女子深夜開車回家途中，未注意喝醉倒在馬路上的游姓男子，車子不慎輾過拖行4.7公尺，徐下車查看沒報案就逃逸，後心虛才到派出所自首；法院審酌，游男倒在路上是肇事主因，徐為次因，且已賠償調解成立，依過失、肇逃致死罪判她1年3月，緩刑2年，可上訴。

涉護航廠商圍標路維修標案 石碇區公所前工務課長50萬交保

新北市石碇區發包辦理「路燈維護及新設工程」等標案，8年內遭高盛公司圍標6次，時任工務課長黃志仁明知廠商圍標，卻利用職權指示承辦人放水護航，調查局昨天搜索約談10人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，凌晨依違反政府採購法，裁定黃志仁50萬交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。