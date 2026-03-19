輾斃路倒醉漢！拖行4.7公尺還肇逃...台中女駕駛自首緩刑

台中徐姓女子深夜開車回家途中，未注意喝醉倒在馬路上的游姓男子，車子不慎輾過拖行4.7公尺，徐下車查看沒報案就逃逸，後心虛才到派出所自首；法院審酌，游男倒在路上是肇事主因，徐為次因，且已賠償調解成立，依過失、肇逃致死罪判她1年3月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，徐女2023年8月8日半夜12點多開車經大雅區神林南路272巷，因游姓男子喝醉倒在路面，徐女經過時未注意輾過他並拖行4.7公尺釀游身受重傷，徐先是下車查看目睹游倒在地上，卻棄之不理，不到1分鐘就開車逃逸，並回家慌忙致電友人。

事發約5分鐘後，游男的妹妹外出找人驚覺哥哥倒在地全身是傷，緊急送醫後仍死亡，徐女至凌晨1點多在朋友陪同下赴大雅派出所自首。

檢方訊時，徐女否認犯行，辯稱感覺車子搖晃，下車沒看到東西就開車回家，後來覺得不對勁再次返回，看到救護車她就慌了，才在朋友陪同下去報案。

行車事故鑑定認為，游男酒後躺在無號誌交岔路口，嚴重影響車輛同行是肇事主因，徐女開車未注意車前狀況，為肇事次因；監視器明顯拍下徐下車走進死者後查看，可見她純屬畏罪辯詞，依法起訴。

台中地院考量，徐女為肇事次因，最終坦承犯行，已和游男家屬調解賠償完畢，且符合自首減刑要件，沒有不良前科等一切情狀，依過失致死、肇逃致死等罪，各判他7月、1年，應執行1年3月，緩刑2年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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