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涉護航廠商圍標路維修標案 石碇區公所前工務課長50萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

新北市石碇區發包辦理「路燈維護及新設工程」等標案，8年內遭高盛公司圍標6次，時任工務課長黃志仁明知廠商圍標，卻利用職權指示承辦人放水護航，調查局昨天搜索約談10人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，凌晨依違反政府採購法，裁定黃志仁50萬交保。

同案約談石碇區公所標案承辦人張依倩50萬交保、許宛君50萬交保、高盛實際負責人李植慶30萬交保、登記負責人李宇璿（李植慶兒子）25萬交保、高盛公司職員李葶葳（李植慶女兒）10萬交保、另2名高盛職員王文輝、洪怡汝也各10萬交保。

檢調追查，李植慶為取得石碇區公所發包標案，找來巨環工程公司楊姓負責人、宏瑋事業公司莊姓負責人，共同圍標「路燈維護及新設工程」標案，總計圍標6項採購案。其中，2014年的標案違違反政府採購法，2018年至2022年的5個標案，疑承辦人在審查階段護航放水，涉犯貪汙之圖利罪。

已停職的黃志仁原是工務課技士，他過去與前石碇區長李浩包庇廠商借牌違標長達12年，收取加熱菸等不正利益，洩漏標案底價，收賄390萬元，2023年被依貪汙罪起訴。

新北市調查處依據相關線索追查，發現黃志仁有多筆不明金流，懷疑路燈維護標案有弊端，報請北檢檢察官陳玟瑾指揮偵辦。檢調昨兵分8路搜索高盛公司等處所，查扣標案文件、帳戶分析。

高盛公司實際負責人李植慶（左）涉圍標工程30萬交保。記者胡經周／攝影
高盛公司實際負責人李植慶（左）涉圍標工程30萬交保。記者胡經周／攝影

石碇區公所標案承辦人張依倩（右）涉違反採購法50萬交保。記者張宏業／攝影
石碇區公所標案承辦人張依倩（右）涉違反採購法50萬交保。記者張宏業／攝影

石碇區公所標案承辦人許宛君涉違反採購法50萬交保。記者胡經周／攝影
石碇區公所標案承辦人許宛君涉違反採購法50萬交保。記者胡經周／攝影

高盛公司登記負責人李宇璿涉圍標工程25萬交保。記者胡經周／攝影
高盛公司登記負責人李宇璿涉圍標工程25萬交保。記者胡經周／攝影

石碇區公所時任工務課長黃志仁涉違反採購法50萬交保。記者胡經周／攝影
石碇區公所時任工務課長黃志仁涉違反採購法50萬交保。記者胡經周／攝影

高盛公司職員洪怡汝涉違反採購法10萬交保。記者張宏業／攝影
高盛公司職員洪怡汝涉違反採購法10萬交保。記者張宏業／攝影

高盛公司職員李葶葳涉違反採購法10萬交保。記者張宏業／攝影
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標案 調查局

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