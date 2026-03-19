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覬覦土地！「天道盟公主」自稱腦損87％…虐死老翁 二審今仍判12年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

基隆市竺姓女子有「天道盟公主」之稱，曾涉棄屍案判刑2年，前年間涉與共犯，對陳姓老翁妨害自由、傷害致死，一審審理時，竺女曾自稱「腦損87％」，還嗆法官「判我死刑好了」，遭判刑12年，全案上訴台中高分院，今天審結，駁回上訴，維持原判。

起訴指出，基隆市竺姓女子（53歲）在2023年因故得知陳翁有多筆土地，因有資金需求，欲將陳翁土地質押後取得貸款，2023年12月29日至2024年1月8日，竺女與張姓共犯等人，將陳翁囚禁由江姓共犯所提供的住處地點，期間帶去地政、戶政事務所，辦土地所有權狀換發、印鑑證明補發，申請土地登記謄本。

2024年1月8日，竺女疑與陳翁衝突後，以徒手、持掃把方式，朝陳翁頭、胸腹、四肢毆打，當晚11點多又出腳朝陳翁頭、胸腹踩踏，同年月9日凌晨12時許，張男發現陳翁無意識送醫。

陳翁因肋骨斷裂、左肺扁塌、內出血等傷勢，導致多重創傷性休克身亡，竺女趁隙逃逸後，遭警方查緝到案。

全案去年初在台中地院審理時，竺女否認犯罪，還向法官辯稱，「因小腦損害87％，記憶會斷片」，但可以陳述，還說對於檢察官起訴的妨害自由、傷害致死等罪，「聽不懂」，一審依傷害致死罪，判刑12年，民事部分，竺女要賠老翁兒子130萬元。

全案上訴二審，今天審結，仍維持一審認定，駁回上訴，仍可上訴。

基隆市竺姓女子涉在前年初時虐死陳姓老翁、妨害自由，一審被判刑12年，台中高分院今審結宣判，駁回上訴。圖／本報資料照
基隆市竺姓女子涉在前年初時虐死陳姓老翁、妨害自由，一審被判刑12年，台中高分院今審結宣判，駁回上訴。圖／本報資料照

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