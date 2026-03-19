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男租屋逾40年未續約拒搬遷 房東提告騰空返屋還求償勝訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

余姓男子以每月2萬3000元向林姓房東租屋作生意，迄今已逾40年，然而，去年租約到期後未再續約，余經催告拒不搬遷，稱斥資35萬元製作招牌，還得再支付每年招牌租金不合理，林告上法院請求余騰空返屋外，應給付積欠5個月租金及按日給付違約金而勝訴。

林主張，雙方2024年6月間簽訂房屋租賃契約，租期為2024年5月1日至2025年4月30日，每月租金為2萬3000元。但租約屆期後，余竟拒絕遷讓，經他催告返還仍置之不理，迄今仍無權占有房屋，侵害其所有權，依租約約定，余應按月給付他相當於原租金賠償金2萬3000元及按日給付違約金1000元。

據換算，賠償金11萬5000元及違約金15萬3000元，合計26萬8000元，扣除押租金3萬元後，仍應給付23萬8000元。

余表示，他承租該房屋迄今已逾40年，均有如期繳納租金，租約為2年一簽，惟林卻未經預告即突然來電表示不再出租房屋，未給他時間搬遷，且未返還他押租金，所以他迄今尚未搬遷，也未再支付租金。

他也說，他承租房屋作為店面，自行花費35萬元製作鐵架掛看板招牌，林竟要求他要再支付招牌租金每年5萬5000元，顯不合理，他已支付上百萬元招牌租金，林應予以返還。

台南地院指出，經查該租約已於去年4月30日終止，而余仍拒絕搬遷，迄今尚未返還房屋，林請求余給付賠償金及違約金，於法有據。

台南地院認為，若依違約金數額為每日1000元即每月3萬元，加計林也請求被告按月給付相當於原租金賠償金2萬3000元後，等同於余違約每月需支付5萬3000元賠償金，顯然過高，不符公平原則。然每日違約金則以380元，換算每月違約金為1萬1400元，相當於半個月租金較為適當。

因此，林得請求余給付5個月賠償金11萬5000元及違約金5萬8140元，合計17萬3140元，扣除押租金3萬元後，余尚應給付原告14萬3140元。另林向余收取招牌租金，記載在租約當中，應為雙方合意，難認余有何依據得以向林請求返還。

台南地院判決，余男應將房屋騰空遷讓返還林男外，應給付林男14萬3140元賠償金，可上訴。圖／本報資料照
台南地院判決，余男應將房屋騰空遷讓返還林男外，應給付林男14萬3140元賠償金，可上訴。圖／本報資料照

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