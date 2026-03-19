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國道夜間施工奪命 家屬向「瀝青界台積電」求償敗訴原因曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

有「瀝青界台積電」之稱的永䥶工程公司，2024年3月30日深夜在國道1號桃園段執行路面整修工程，因現場照明不足且曳引車未設警示燈，導致劉姓工人翌日清晨駕車離開時，撞上曳引車慘死，家屬對公司及負責人提告求償，桃園地院審理，認為雙方已他院調解成立具判決效力且完成給付，依「一事不再理」駁回請求。

這起職業災害為交通部高速公路局（高公局）北區養護工程分局，將「中壢工務段路面整修工程」委外由永䥶工程公司承攬，當時徐姓員工駕駛的大型曳引車停放於國道1號北上52.3公里處內側車道等待載運機具，卻未依規定開啟停車燈光或放置反光標示。

2024年3月31日凌晨4時29分，同樣受僱於永䥶工程的劉姓工人駛小貨車搭載另名同事行經該處，因現場施工照明嚴重不足，加上前方車輛無任何警示設施，劉男因視線不佳煞車不及，撞上曳引車送醫不治。

刑事部分，永䥶工程公司依職業安全衛生法判罰金25萬元，郭姓負責人不認罪依過失致死罪判處有期徒刑6個月、徐姓員工認罪則判徒刑4個月，緩刑2年。

民事部分，家屬於2025年3月29日另提起刑事附帶民事訴訟，向公司及相關人員求償，不過桃園地院清查，發現家屬早於案發後2024年6月已於台中地院提起民事訴訟，經由台中地院移付調解，雙方於2025年12月30日調解成立，依法規定「調解成立者，與訴訟上和解有同一之效力」、「和解成立者，與確定判決有同一之效力」，該調解依法律效力等同確定判決。

法院說明，由於職災的損害賠償問題已在台中地院調解成立，具有確定判決的效力，因此家屬再次向桃園地院提起刑事附帶民事訴訟，違反「一事不再理」原則，法官將家屬的提告和聲請假執行的請求均駁回。

國道施工竟未設置標示或閃光燈，釀劉姓工人自撞曳引車身亡，家屬由於案發不久便向台中地院提起民事賠償案，並於去年底調解成立也完成賠償，因此駁回家屬刑事附帶民事的請求。記者陳恩惠／攝影
國道施工竟未設置標示或閃光燈，釀劉姓工人自撞曳引車身亡，家屬由於案發不久便向台中地院提起民事賠償案，並於去年底調解成立也完成賠償，因此駁回家屬刑事附帶民事的請求。記者陳恩惠／攝影

民事訴訟 高公局 曳引車

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