投票日前4月遷戶籍5人妨害投票判無罪 法官：有生活連結非一定要住

黃男等5人被控為了2022年11月26日投票的新北市瑞芳區弓橋里長選舉，未實際居住卻在選前4個月虛偽遷徙戶籍取得投票權，且有完成投票行為，檢方依妨害投票罪起訴，但法官認為5人與當地都有生活連結，不能單以「籍在人不在」就判刑，認為都有理由遷移戶籍，均判決無罪。

基隆地院判決書指出，黃男等5人都是在2022年11月26日選舉前4月遷入瑞芳區弓橋里的不同戶籍地址，且11月26日投票日當天也前往各投票所領取選舉票及完成投票。

5人都否認是虛偽遷戶籍，有人表示因工作關係確未住弓橋里，但有偶爾回來住；還有人說因為雙溪的納骨塔比較便宜才遷移戶籍，實際上偶爾有去住；還有人指出，因為誦經的關係，在桃園租房子，但偶爾有回去，所以才遷移到瑞芳。

辯護人辯護指5人各自均有正當理由方遷移戶籍至弓橋里，且與設籍地址均有相當地緣及社會連結關係，並非意圖使特定候選人當選方為遷移。

法官審理指出，經員警查訪等，有的當事人有在家有的不在，但有稅籍資料可查。所謂「實際居住」，隨著社會變遷，不應再侷限於以居家生活或住宿理解之傳統「居住」概念。隨著交通工具與人際互動科技發展日新月異，工作地與住家分處不同選舉區之情形所在多有，因長期工作而與工作場所所在之選舉區生活密切關連，已屬不容否認的事實。

法官說，「虛偽遷徙戶籍」當從行為人的主觀意思和客觀作為合併判斷。「實際居住」之判斷，應契合現代多元化生活型態（例如家庭生活在甲地，工作場地在乙地等情形），不宜單純以民法的住所作為認定居住事實唯一標準。

法官認為，如果行為人與該選舉區如有相當聯結，對於該選舉區的公共事務甚為瞭解，基於選罷法藉繼續居住事實，以建立與選舉區間之相當聯結，可認定等於選舉區有繼續居住之事實，無科以刑罰之必要。檢察官所提出證據資料無法完全認定妨害投票之犯行，仍有疑義的可能，因此5人判決無罪。全案可上訴。