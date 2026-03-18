聽新聞
0:00 / 0:00

警逮「拖吊蟑螂」6人 首腦「小崔」逃亡 北檢聲押禁見2業者

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

「拖吊蟑螂」利用道路救援，向駕駛人漫天喊價收費，台北地檢署指揮市刑大拘提6業者到案，檢方清查3家拖吊業者涉案20餘件，由於首腦「小崔」疑逃往泰國，訊後依組織、加重詐欺等罪聲押禁見要角蔡尚聰、許峯頤，另4人均以20萬交保。

北檢指出，蔡尚聰、許峯頤涉犯違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺、恐嚇取財等罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯或證人、以及有反覆實施同一犯罪之虞，有聲請羈押必要。

交保4人分別是司機李哲宇、劉峻廷、陳秉賢與客服廖慧玉。

檢警調查，「騰至國際」、「東海」拖吊業者被控巧立名目，以拖吊上架費、車輛底盤過低等理由坐地起價，向駕駛人收費2萬至8萬元不等，前年起在台北、新北市涉案20餘件，警方懷疑有更多未報案的民眾受害。

據調查，「小崔集團」專門敲詐需要道路救援的民眾，多年來在雙北、桃園地區橫行，去年4月曾被檢警以詐欺及恐嚇取財罪偵辦，但因證據不足獲不起訴處分。不起訴後的「小崔集團」變得更加囂張，將組織分拆成多家公司，持續對須要拖吊服務的民眾大敲竹槓，受害對象甚至包括機車車主。

台北市刑大昨天發動搜索，拘提蔡尚聰（32歲）、許峯頤（26歲）及司機李哲宇、劉峻廷、陳秉賢與負責接電話的廖慧玉到案，查扣拖回3輛拖吊車。

台北市刑大掃蕩雙北地區「拖吊蟑螂」，共拘提6人到案，檢方聲押禁見2名要角。記者張宏業／攝影
台北市刑大掃蕩雙北地區「拖吊蟑螂」，共拘提6人到案，檢方聲押禁見2名要角。記者張宏業／攝影

北檢

延伸閱讀

「拖吊蟑螂」漫天喊價敲詐…1嫌逃離出境 檢警搜索、拘提6人移送複訊

怕碰上拖吊蟑螂？新安東京海上產險提醒加保「道路救援費用附加條款」

大園警破獲「美女裸聊+假投資」連環套詐騙案 11名核心成員落網

省小錢搏命？爆胎車停台68拒拖吊硬開上路 業者批違規無法檢舉

相關新聞

警逮「拖吊蟑螂」6人 首腦「小崔」逃亡 北檢聲押禁見2業者

「拖吊蟑螂」利用道路救援，向駕駛人漫天喊價收費，台北地檢署指揮市刑大拘提6業者到案，檢方清查3家拖吊業者涉案20餘件，由於首腦「小崔」疑逃往泰國，訊後依組織、加重詐欺等罪聲押禁見要角蔡尚聰、許峯頤，另4人均以20萬交保。

盜賣毒品賺3.6億元 前調查官判25年

法務部調查局航業處基隆調查站前調查官徐宿良被控勾結黑幫，將扣案的五百公斤Ｋ他命以食鹽調包，販毒獲利三點六億元並大肆洗錢購買名車、名牌；桃園地方法院歷經五年審理，昨依貪汙、販毒等罪重判徐廿五年、褫奪公權五年，沒收上億元贓款。

涉圍標新北石碇路燈維護標案 前工務課長深夜移送北檢 釐清有無收賄

新北市石碇區發包辦理「路燈維護及新設工程」等標案，8年內被高盛公司圍標高達6次，時任工務課長黃志仁與承辦人明知廠商圍標，卻利用職權圖利護航，調查局搜索約談10官商到案，黃志仁稍早移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

石碇區公所路燈標案8年被圍標6次 高盛公司負責人移送北檢

新北市石碇區發包辦理「路燈維護及新設工程」等標案，8年內被高盛公司找其他廠商圍標6次，時任黃姓工務課長及標案承辦人明知廠商圍標，卻聽從上級指示放水圖利，調查局今搜索約談10官商到案，高盛實際負責人李植慶稍早移送台北地檢署訊，全案朝貪汙、違反採購法等罪偵辦。

涉圍標石碇區公所路燈案…前課長等3人涉貪汙圖利 檢調搜索約談10人

新北市石碇區「路燈維護及新設工程」等標案，8年間疑遭廠商圍標6次，其中時任黃姓工務課長（停職中）及張姓、許姓承辦人疑似明知廠商涉圍標仍放水圖利，護航廠商順利得標。台北地檢署今搜索黃等10人， 並約談到案，今晚陸續移送複訊。

綁架同鄉勒贖越南盾1.5億還撕票 移工情侶檔嫌判太重上訴被駁

越南籍黎姓移工不滿同鄉武姓男子與其阮氏女友聯繫，前年3月與阮女找來許姓男子等3人擄走武囚禁在雲林工寮，向武的家人勒贖1.5億越南盾，得手後還想勒索更多錢遭拒，竟撕票埋屍在甘蔗園，一審認黎等5人擄人勒贖致死罪，分判13年半至7年10月不等徒刑，不服上訴，二審遭駁回。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。