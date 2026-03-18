警逮「拖吊蟑螂」6人 首腦「小崔」逃亡 北檢聲押禁見2業者

「拖吊蟑螂」利用道路救援，向駕駛人漫天喊價收費，台北地檢署指揮市刑大拘提6業者到案，檢方清查3家拖吊業者涉案20餘件，由於首腦「小崔」疑逃往泰國，訊後依組織、加重詐欺等罪聲押禁見要角蔡尚聰、許峯頤，另4人均以20萬交保。

北檢指出，蔡尚聰、許峯頤涉犯違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺、恐嚇取財等罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯或證人、以及有反覆實施同一犯罪之虞，有聲請羈押必要。

交保4人分別是司機李哲宇、劉峻廷、陳秉賢與客服廖慧玉。

檢警調查，「騰至國際」、「東海」拖吊業者被控巧立名目，以拖吊上架費、車輛底盤過低等理由坐地起價，向駕駛人收費2萬至8萬元不等，前年起在台北、新北市涉案20餘件，警方懷疑有更多未報案的民眾受害。

據調查，「小崔集團」專門敲詐需要道路救援的民眾，多年來在雙北、桃園地區橫行，去年4月曾被檢警以詐欺及恐嚇取財罪偵辦，但因證據不足獲不起訴處分。不起訴後的「小崔集團」變得更加囂張，將組織分拆成多家公司，持續對須要拖吊服務的民眾大敲竹槓，受害對象甚至包括機車車主。

台北市刑大昨天發動搜索，拘提蔡尚聰（32歲）、許峯頤（26歲）及司機李哲宇、劉峻廷、陳秉賢與負責接電話的廖慧玉到案，查扣拖回3輛拖吊車。