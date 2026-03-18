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涉圍標新北石碇路燈維護標案 前工務課長深夜移送北檢 釐清有無收賄

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

石碇區公所前工務課長黃志仁涉圍標工程遭檢調約談。記者胡經周／攝影
石碇區公所前工務課長黃志仁涉圍標工程遭檢調約談。記者胡經周／攝影

新北市石碇區發包辦理「路燈維護及新設工程」等標案，8年內被高盛公司圍標高達6次，時任工務課長黃志仁與承辦人明知廠商圍標，卻利用職權圖利護航，調查局搜索約談10官商到案，黃志仁稍早移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

同案約談石碇區公所標案承辦人張依倩50萬交保、高盛實際負責人李植慶30萬交保、李植慶女兒李葶葳10萬交保；高盛登記負責人李宇璿、石碇區公所另名標案承辦人許宛君偵訊中。

檢調追查，李植慶為取得石碇區公所發包標案，找來巨環工程公司楊姓負責人、宏瑋事業公司莊姓負責人，共同圍標「路燈維護及新設工程」標案，總計圍標6項採購案。其中，2014年的標案違違反政府採購法，2018年至2022年的5個標案，疑承辦人在審查階段護航放水，涉犯貪汙之圖利罪。

已停職的黃志仁原是工務課技士，他過去與前石碇區長李浩包庇廠商借牌違標長達12年，收取加熱菸等不正利益，洩漏標案底價，收賄390萬元，2023年被依貪汙罪起訴。

檢察官陳玟瑾根據相關線索追查，查出黃志仁有多筆不明資金，疑涉路燈維護標案收賄，今指揮心北市調查處搜索8個地點，查扣相關標案文件、帳戶分析。

高盛公司實際負責人李植慶女兒李葶葳（右）涉違反採購法10萬交保。記者張宏業／攝影
高盛公司實際負責人李植慶女兒李葶葳（右）涉違反採購法10萬交保。記者張宏業／攝影

新北市石碇區公所標案承辦人李依倩（右）涉違反採購法50萬交保。記者張宏業／攝影
新北市石碇區公所標案承辦人李依倩（右）涉違反採購法50萬交保。記者張宏業／攝影

高盛公司實際負責人李植慶（左）涉圍標工程30萬交保。記者胡經周／攝影
高盛公司實際負責人李植慶（左）涉圍標工程30萬交保。記者胡經周／攝影

高盛公司登記負責人李宇璿遭檢調約談。記者胡經周／攝影
高盛公司登記負責人李宇璿遭檢調約談。記者胡經周／攝影

石碇區公所標案承辦人許宛君。 記者胡經周/攝影
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高盛 收賄 調查局

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