盜賣毒品賺3.6億元 前調查官判25年

前調查官徐宿良（左）因涉盜賣查扣毒品，徐妻李翠萍（右）也涉犯洗錢，桃園地院昨宣判，徐遭重判廿五年、徐妻三年半。圖／聯合報系資料照片

法務部調查局航業處基隆調查站前調查官徐宿良被控勾結黑幫，將扣案的五百公斤Ｋ他命以食鹽調包，販毒獲利三點六億元並大肆洗錢購買名車、名牌；桃園地方法院歷經五年審理，昨依貪汙、販毒等罪重判徐廿五年、褫奪公權五年，沒收上億元贓款。

調查局二○二○年驚爆搞丟查扣的六點五公斤毒郵包安非他命，北機站清查懷疑徐宿良涉與毒梟掛鉤，長期利用職務將毒品交付販毒集團盜賣。案經桃園地檢署起訴，檢方也認為徐宿良有出境基礎與逃亡風險，多次申請延押，徐直到二○二二年底交保並配戴電子腳鐐，限制住居、出入境。

犯罪事實指出，徐宿良二○一二年起，陸續洩漏查緝機密、調包扣案毒品，於二○一五年至二○一八年間，更利用承辦與監管權限，勾結黑幫販毒集團楊正祥、張益祥、蕭煜弘等人進行規模更為龐大的扣案毒品調包、販毒計畫，將扣案Ｋ他命等毒品以鹽類結晶調包，侵占數量逾五百公斤。

為掩飾鉅額不法所得，徐宿良與妻子李翠萍透過人頭帳戶、高額儲蓄型保單與基金洗錢，檢調查出，徐家大肆購置房產、進口名車，家中也搜出了上百件名牌包、名錶及珠寶飾品，如精品陳列館。

合議庭審酌，徐男身為國家高階緝毒司法人員，本應戮力查緝，竟監守自盜，不僅戕害國民健康，更嚴重重創國家司法的公信力，行為惡性重大，考量他於偵審期間坦承犯行，部分案件符合自首要件依法予以減刑，經綜合評價後，一審判廿五年。

其餘共犯部分，徐妻李翠萍長期享受犯罪所得帶來的奢靡生活並協助洗錢，犯洗錢罪判三年六月；竹聯幫販毒集團成員張益祥犯毒品等罪判廿二年，褫奪公權五年、販毒成員蕭煜弘判十八年，褫奪公權四年、其餘夏尉龍等人均依毒品罪判十二年至二年二月不等。可上訴。