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石碇區公所路燈標案8年被圍標6次 高盛公司負責人移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

新北市石碇區發包辦理「路燈維護及新設工程」等標案，8年內被高盛公司找其他廠商圍標6次，時任黃姓工務課長及標案承辦人明知廠商圍標，卻聽從上級指示放水圖利，調查局今搜索約談10官商到案，高盛實際負責人李植慶稍早移送台北地檢署訊，全案朝貪汙、違反採購法等罪偵辦。

新北市調查處同步約談李植慶女兒李葶葳（高盛公司職員）、石碇區公所標案承辦人張依倩、許宛君等人到案，3人目前已移送北檢，李植慶兒子、黃姓科長尚在調查局詢問。

檢調追查，李植慶涉找巨環工程公司楊姓負責人、宏瑋事業公司莊姓負責人，共同圍標石碇區公所「路燈維護及新設工程」標案，標案總計6個。其中，2014年標案涉違違反政府採購法，2018年至2022年的5個標案，疑有公務員護航放水，涉犯圖利及違反政府採購法。

據了解，已停職的黃姓工務課長原是工務課技士，他與前石碇區長李浩包庇廠商借牌違標長達12年，並收取加熱菸等不正利益，洩漏標案底價，共計收賄390萬元，2023年被檢方依貪汙罪起訴。

檢察官陳玟瑾延續此案追查，又查出黃男涉及路燈維護標案，今天搜索8處地點，約談10人到案釐清。

高盛公司實際負責人李植慶（左）涉圍標路燈工程遭檢調約談。記者胡經周／攝影
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北檢 標案 調查局

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