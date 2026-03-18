涉圍標石碇區公所路燈案…前課長等3人涉貪汙圖利 檢調搜索約談10人

新北市石碇區「路燈維護及新設工程」等標案，8年間疑遭廠商圍標6次，其中時任黃姓工務課長（停職中）及張姓、許姓承辦人疑似明知廠商涉圍標仍放水圖利，護航廠商順利得標。台北地檢署今搜索黃等10人， 並約談到案，今晚陸續移送複訊。

檢調追查，高盛營造李姓廠商涉嫌找巨環工程有限公司楊姓負責人及宏瑋事業有限公司莊姓負責人，共同圍標石碇區公所的「路燈維護及新設工程」標案，共計6個標案。其中2014年標案涉違違反政府採購法，另2018年至2022年間5個標案，則有公務員知情卻放水，涉貪汙圖利及違反政府採購法。

檢方認為，公務員疑似明知廠商圍標涉嫌放水圖利廠商，此案尚未發現金流，依貪汙圖利罪嫌偵辦中。台北地檢署指揮調查局新北調查處兵分8路，搜索黃姓前課長、李姓廠商等10人的住居所，及現職公務員張女、李女的辦公處所，通知黃、李等10人到案說明，陸續移送北檢複訊。

黃姓工務課長原本是工務課技士，與前石碇區長李浩榕被控包庇廠商借牌違標長達12年，收取加熱菸等不正利益，洩漏標案底價；北檢2023年間依違背職務收賄等罪賢起訴李、黃等人，其中黃被控收賄共計390萬元，認罪且繳回全數犯罪所得。