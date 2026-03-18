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綁架同鄉勒贖越南盾1.5億還撕票 移工情侶檔嫌判太重上訴被駁

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

越南籍黎姓移工不滿同鄉武姓男子與其阮氏女友聯繫，前年3月與阮女找來許姓男子等3人擄走武囚禁在雲林工寮，向武的家人勒贖1.5億越南盾，得手後還想勒索更多錢遭拒，竟撕票埋屍在甘蔗園，一審認黎等5人擄人勒贖致死罪，分判13年半至7年10月不等徒刑，不服上訴，二審遭駁回。

台南高分院合議庭指出，黎等5人於審理時均坦承犯罪事實，與卷內證人證述、書證及物證相符，事證明確。

因此，原審認黎共同犯擄人勒贖，因而致人於死罪判刑13年6月，又共同犯以不正方法由自動付款設備取財罪判刑4月；阮氏共同犯擄人勒贖，因而致人於死罪判刑13年；武維共同犯擄人勒贖，因而致人於死罪判刑12年10月；黃共同犯擄人勒贖，因而致人於死罪判刑12年4月；許共同犯擄人勒贖罪判刑7年10月，又共同犯以不正方法由自動付款設備取財罪判刑3月。

合議庭指出，檢辯雙方僅就量刑部分上訴；原判決科刑部分，已依法相關規定斟酌，並無違背公平正義精神及罪責相當原則，核屬適當。

合議庭指出，許於強押武後，期間提升原有加重妨害自由犯意，變更為擄人勒贖犯意後，參與共同商議如何向武家屬勒贖及行為分工，許自始即參與剝奪被害人行動自由，及利用已控制武狀態進而勒贖，原判決參酌許共同商議勒贖而擄人，並無不合。

另阮氏等2人雖於本院分別將犯罪所得1萬3千元、2萬5600元返還武家屬，並有匯款紀錄等，但阮氏返還犯罪所得是應盡責任，僅得於將來執行沒收時審酌，仍難依此為其量刑有利認定。

合議庭考量，本案並未新生其他量刑事由可供參酌，檢辯雙方上訴均指摘原判決量刑不當，均無理由，應予駁回。可上訴。

台南高分院考量，本案並未新生其他量刑事由可供參酌，檢辯上訴均指摘原判決量刑不當，均無理由，應予駁回。可上訴。圖／本報資料照
台南高分院考量，本案並未新生其他量刑事由可供參酌，檢辯上訴均指摘原判決量刑不當，均無理由，應予駁回。可上訴。圖／本報資料照

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