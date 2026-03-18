國安案件判決公不公開無標準 台大教授林鈺雄：實務界還抄錯見解

最高檢察署和經濟刑法學會今舉行司法國安案件專業化研討會，台大教授林鈺雄、台北地檢署檢察官林達、台北地院法官許凱傑針對台灣當前國安程序法制的不足之處，強調美國和德國都早已有完整規範，呼籲盡快建立完備的法制。

檢察總長邢泰釗表示，近3年來國安案件大量增加，一方面是檢方開始主導積極偵辦，另一方面是原本就存在的犯罪黑數，開始被翻查出來；邢說，由於國安洩密案件的日益增加，在司法審判程序上出現了大量問題，如何開放閱卷，如何公開裁判書，現行程序規定都嚴重不足，已出現迫切的需求，當前面對國安嚴峻情勢，必須盡快解決。

林鈺雄教授批評，國安案件判決不公開，公開與否毫無標準，有的判決是錯誤見解卻公開，正確見解卻不公開，導致實務界甚至抄錯判決。

林鈺雄表示，德國在機密資訊的閱卷上有完整的規範，可以限制閱卷的時間、地點、方式，嚴格情況只能進去看，任何重製物皆不可帶出來，甚至可以指定經過安全查核的「安全律師」才能閱卷。

林達表示，司法國安案件的起訴案量暴增，法院審理質量也已經面臨巨大衝擊，當前迫切需要增修司法國安案件審理的程序法；他說，近年台灣雖然在國安實體法上有修法進展，但程序法卻宛如荒蕪的沙漠，一點規範都沒有，機密證據的閱卷淪為「全有」或「全無」的爭論。

林達引用美國機密資訊程序法的規範，建議台灣在國安審理程序，應該盡速建立卷證的安全分級，對於閱卷的時間、地點、內容和方式，都應該明確的分級管理，並且應當仿效美國，設立「機密資訊安全官」，協助法院進行訴訟人員的安全查核和閱卷管理，排除未經安全查核的律師閱卷，指定由經過查核的律師來閱卷。

林達認為，面對嚴峻和大量的司法國安案件，今年就應該趕快推動修法。林達建議，最快速而有效又兼顧彈性的修法方式，就是直接在國家安全法第19條的「國安專庭條款」，增加這些程序的原則性條款，授權司法院和法務部制定具體的規範和指引。

許凱傑指出，台灣在國安判決書是否要公開，要如何遮掩，還有對於律師閱卷的限制，實務上沒有規範，所以每個個案做法都不一樣，這也導致了許多爭論和訴訟的困難，他更直接引介了日本在2014年新立的「特定秘密保護法」，詳細解說了日本為了因應護衛艦洩密，所做出的具體修法努力，許法官認為美國、德國和日本的做法，都亟需參考引進台灣。

台大教授林鈺雄。圖／最高檢察署提供