「拖吊蟑螂」漫天喊價敲詐…1嫌逃離出境 檢警搜索、拘提6人移送複訊

「拖吊蟑螂」利用道路救援向民眾漫天喊價收費，台北市刑警大隊昨拘提拖吊業者「騰至國際」蔡姓男子、「東海」許姓男子等6人到案，今依詐欺、恐嚇、組織犯罪防制條例等罪嫌移送北檢偵辦。

檢警破獲「拖吊蟑螂」業者今下午移送6名犯嫌至北檢，媒體記者提問「會不會良心不安，有跟小崔聯絡嗎？為什麼要破壞行規？」眾人不發一語，在警方戒護下，列隊進入北檢等候複訊。

檢警追查，台北、新北市3家拖吊車業者騰至、東海、小崔，從2024年起迄今涉向民眾收取高額拖吊費用，約有60名受害人其中22人報案提告。

警方調查，「騰至國際」、「東海」拖吊業者涉巧立名目，以拖吊上架費、車輛底盤過低等坐地起價，汽車拋錨拖吊不到10公里要價10萬元，連機車拖吊，也被索討4萬多元費用。其中業界知名的小崔拖吊主嫌小崔已逃離出境，滯留未歸。

北檢昨指揮北市刑大搜索、拘提負責人32歲蔡姓男子、26歲許姓男子及司機28歲李姓男子、32歲劉姓男子、19歲陳姓男子與負責接電話的26歲廖姓女子，並查扣拖回3輛拖吊車，今下午陸續移送北檢複訊。

「拖吊蟑螂」利用道路救援向民眾漫天喊價收費，台北市刑警大隊拘提拖吊業者「騰至國際」蔡姓男子、「東海」許姓男子等6人到案，依詐欺、恐嚇、組織犯罪防制條例等罪嫌移送北檢偵辦。記者蕭雅娟／攝影