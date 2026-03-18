豐謙賣地涉嫌內線交易 檢方搜索約談董座等人50萬交保

桃園地檢署。聯合報系資料照／記者陳俊智攝影

豐謙（5523）建設110年以5億元出售嘉義縣太保市4,000土地，公司袁姓董事長、董事、總經理、職員及親友等在重訊限制交易期間大量購入公司股票，實際獲利120萬餘元，帳面獲利2,225萬餘元，桃園地檢署17日指揮調查局搜索公司等15處，18日清晨認定犯內線交易罪罪嫌重大，但無羈押必要，諭知50萬至10萬元不等交保。

豐謙建設也發布重大訊息，指調查局17日下午1時45分到公司搜索調查，公司配合調查，營運及財務一切正常。

桃檢企業犯罪專組檢察官凌于琇偵辦豐謙建設內線交易案，17日指揮調查局台北市調查處，持法院核發搜索票執行搜索15處，並通知該公司董事長袁玉麒、董事、總經理、職員等共10人到案。

檢方調查，被告袁某等人涉嫌於2021年間，事前知悉公司將以5億元出售嘉義縣太保市鄰近故宮南院附近4,000餘坪土地，預估獲利2.5億元的利多消息，卻在依法限制交易期間內進場買股，相關人員藉此實際獲利約120萬元，另有擬制獲利達2,225萬餘元，涉嫌違反證券交易法內線交易規定。

案經檢察官凌于琇漏夜訊問後，認定袁玉麒等人涉犯證券交易法第157條之1及第171條第1項第1款之內線交易罪嫌，犯罪嫌疑重大，但考量尚無羈押必要，今天凌晨分別諭知10萬元至50萬元不等交保。