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律師公會理事長挨打 法院消極不逮捕…他批「人民對司法的一巴掌」

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律師公會理事長挨打...法院消極不逮捕 他批「人民對司法的一巴掌」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中律師公會理事長吳中和昨在法庭外被林姓女子呼巴掌，全國律師聯合會今在司法院開記者會，吳說「那一巴掌不只打在我的臉上，更是在人民對司法信賴的一巴掌」。

他說，林女去年即對律師傷害、恐嚇，甚至在法庭要直播殺律師，經檢方起訴後，移審到法院審理。他和公會秘書長今年2月間到庭坐在旁聽席，關心律師遭恐嚇、攻擊案的審理進度，未料林女開庭期間，突然轉頭看旁聽席，並且發飆對法官要求他們報出身分，認為2人是記者，更違反旁聽規定在法庭拿手機朝他們拍照。

吳中和說，他當庭向法官反應，要求命法警檢視林女手機並刪除照片，但法官沒有採取任何措施，反而讓林女不斷咆哮，最後法官見情勢無法控制，竟然要求旁聽的他們離開，稱「會處理」，他和秘書長尊重訴訟指揮而離開，未料卻聽到林女要求法警把他們抓進法庭，聲稱要當場殺了他們。

他說，他們等到案件審理結束、林女自由離開法院，才再度進入法庭，確認法官有無使用強制力，命林女刪除照片，法官卻稱林女是女性，用強制力會有比例原則問題，因此未要求法警檢查手機。

吳中和指出，他也詢問法官林女當庭恐嚇「要殺了他們」部分，是否有以現行犯逮捕，法官則回應庭後會報告庭長、院長後再行處置，「現行犯就這樣跑掉了」，而法院最後給他的回應是待案件結束後會依職權告發。

他說，若2月那天法官能有積極作為，當庭使用強制力，命法警逮捕林女並移送，又因林女攻擊律師並首次，已構成累犯，則有羈押的可能性，是否昨天就不會發生「挨巴掌」事件？

吳中和表示，昨天案件再度開庭審理，律師們自發性到庭關心，未料林女突然衝著他過來，叫他把新聞記者名單交出來，他未回應並退後兩步，林女就上前朝他左臉頰揮下去，「那一巴掌真的打得他很痛」，他立即向法警表示要提告，請依現行犯逮捕，但可惜法警卻只一再安撫林女，並要求現場媒體及律師不要拍照。

他說，案件開庭後，林女極為不配合又在咆哮，法官見審理無法進行，竟不是處理鬧事的林女，反而依法院組織法規定，以有妨害公共安全及秩序，而不公開審理，將律師及記者全部請到庭外，審理結束後，林女仍是大搖大擺地離開，他也立即驗傷、報案，「這個案件我一定會提告到底，不是為了我個人，而是為了那一絲絲尚存的司法威信，還有律師執業安全，我會盡最大的努力」。

台中律師公會理事長吳中和。記者林孟潔／攝影
台中律師公會理事長吳中和。記者林孟潔／攝影

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