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暴力女掌摑律師...法院消極惹怒火 全律會批：這巴掌打在所有律師臉上

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中市林姓女子傷害、恐嚇3名女律師，昨又在台中地方法院賞台中律師公會理事長吳中和一巴掌，全國律師聯合會今在司法院開記者會，稱「這一巴掌是打在所有律師的臉上」，並將於下午2時拜會司法院代理院長謝銘洋。

全律會理事長李玲玲指出，中院發生的律師遭攻擊不是一場突發事件，而是一場「早已可以預見，卻沒有被阻止」的制度性失靈。本案中相關當事人過去即已有多次攻擊律師的紀錄，案發當日在法院現場持續叫囂、辱罵、遊走，風險已經反覆出現、持續累積，但現場並未即時制止，也未採取必要處置，最終導致實際暴力攻擊發生。

她說，昨天法院不是制止林女、帶走林女，反而是旁聽的律師被請出法庭、法警長在制止錄影，這樣的結果，已經不是單一瞬間的失控，而是長期忽視高風險案件、中院長期不作為所造成的必然結果。

李玲玲指出，依刑事訴訟法第88條，現行犯本可即時處置，但在風險已經如此明確的情況下，仍然沒有看見法院的積極作為，顯示的不只是現場應變失靈，更看出整體制度的鬆動，司法院對於各級法院在安全管理、教育訓練與風險預防上的監督機制，顯然仍有不足。

她說，更令人遺憾的是，事後中院的說明，仍將事件定性為突發狀況，甚至錯誤的描述事實，這不只是事實認定問題，而是對制度責任的逃避，並提出3點訴求，一要求中院立即更正新聞稿內容，還原事實，停止以錯誤說明及切割責任；二將審慎評估，是否就本案涉及指揮監督責任，送請法官評鑑委員會進行個案評鑑，讓責任能夠被具體檢視，而不是被制度稀釋。

她說，第三也是最核心的一點，要求司法院正面面對問題，將律師人身安全納入制度性保障，建立一致且可執行的安全機制，包括高風險個案預警、現場即時處置標準，以及完整的教育訓練與資源配置。

副理事長蔡順雄指出，試問今天若是法官或檢察官被打巴掌，法警會以一樣標準要求法官、檢察官驗傷之後，才要依現行犯處理嗎？依經驗法則來看，掌摑力道如此之大一定會受傷，「這不是現行犯，什麼才是現行犯？」

他說，不能只有懲戒、處罰律師時，才說律師是在野法曹，責任標準要很高，談及保護時，律師就不是在野法曹，而是一般老百姓，要獨自承受，今天吳中和被打一巴掌，「這一巴掌是打在所有律師的臉上」。

台中市林姓女子賞台中律師公會理事長吳中和一巴掌，全國律師聯合會今在司法院開記者會，並將於下午2時拜會司法院代理院長謝銘洋。記者林孟潔／攝影
台中市林姓女子賞台中律師公會理事長吳中和一巴掌，全國律師聯合會今在司法院開記者會，並將於下午2時拜會司法院代理院長謝銘洋。記者林孟潔／攝影

台中市林姓女子昨賞台中律師公會理事長吳中和一巴掌，全國律師聯合會今在司法院開記者會，並由理事長李玲玲（右二）遞交聲明書，司法院新聞及法治宣導處長吳定亞（左二）收受。記者林孟潔／攝影
台中市林姓女子昨賞台中律師公會理事長吳中和一巴掌，全國律師聯合會今在司法院開記者會，並由理事長李玲玲（右二）遞交聲明書，司法院新聞及法治宣導處長吳定亞（左二）收受。記者林孟潔／攝影

巴掌 律師

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