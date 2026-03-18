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板橋車站惡霸街友強盜「好野人」街友4萬元現金皮夾 起訴求重刑

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市一名常駐在板橋車站的李姓街友，今年1月24日下午2時許，見另名同樣常駐車站且高齡體弱的林姓街友，獨自在一樓逃生梯處休息，先上前「強借」金錢未果，竟動手暴打林翁，搶走林翁褲子口袋內一只裝有4萬元的皮夾，遭新北地檢署依強盜罪嫌起訴。

檢警調查，當天下午2時9許，李男見林翁獨自一人落單，於是靠近林翁試圖強借200元遭拒，竟脫下身上外套套住林翁頭部「蓋布袋」，使其無從抵禦再徒手痛毆對方，導致林翁右眼窩瘀傷不能抗拒，最後自林翁左後褲袋搶走裝有現金、證件的皮夾，並立刻自地下一樓逃離現場。

得手後，李男將皮夾內4萬元現金悉數拿出，大搖大擺直接當眾點鈔，還向友人炫耀，行徑十分囂張，過程全部被車站內相關監視器拍下。警方循線找到李男時，他已將現金花到只剩4600元，並將皮包任意丟棄在路邊。

檢察官認為，年輕力壯的李男已多次在板橋車站，發生與其他街友打架、強索金錢等恃強凌弱的惡行，是鐵路警察局榜上有名的頭痛人物，如今不僅暴力強盜林翁財產，事後更公然囂張點鈔、炫耀，顯見其犯罪手段已日趨激烈明目張膽，品行惡劣，因此向法院建請從重量刑。

新北市板橋車站一名李姓街友，涉嫌強盜另名高齡體弱的林姓街友4萬元皮夾，遭新北地檢署起訴求重刑。圖／聯合報系資料照片
新北市板橋車站一名李姓街友，涉嫌強盜另名高齡體弱的林姓街友4萬元皮夾，遭新北地檢署起訴求重刑。圖／聯合報系資料照片

強盜 街友

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