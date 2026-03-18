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女怒甩律師一巴掌卻沒逮捕...中院說法惹怒火 全律會：要求更正聲明

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中市林姓女子傷害、恐嚇3名女律師，昨又在台中地方法院賞台中律師公會理事長吳中和一巴掌，全國律師聯合會今在司法院開記者會，要求台中地院更正曲解事實的聲明，正視己身責任，並要求司法院正視律師執業安全，建立具體措施與教育訓練，以維護律師執業安全。

全律會今發聲明指出，林女先前已經有多次攻擊律師的行為，本應加強戒備，且林女在攻擊吳中和之前，就持續在現場叫囂、辱罵、遊走，法警在場均未制止，並非如中院新聞稿所稱「事發極為突然，屬當事人瞬間失控之脫序行為」。

全律會表示，逮捕現行犯，不論是否為告訴乃論之罪，吳中和是因法警未當場逮捕現行犯，才報警處理，況且依現場影片來看，林女掌摑之道不輕，已明顯造成傷害，中院新聞稿稱「法警當下無從立即判斷吳理事長是否受傷」云云，不僅與事實不符，且對於法律認識有所違誤。

全律會認為，中院聲明稱「事發8分鐘內即由獲報到場之轄區警力接手處理後續調查釐清事宜，復基於機關職權尊重，乃未發動逮捕」，顯屬推諉卸責的心態，嚴正要求中院更正聲明內容，確實還原現場情形，並正視己身責任。

全律會指出，針對個案法官及中院的指揮，將評估是否送請法官評鑑委員會進行個案評鑑，並強烈要求各級法院應對此類案件進行通盤檢討並建立應對機制與完善的教育訓練，維護律師人身安全。

中院昨深夜發新聞稿回應表示嚴厲譴責暴力，尤其對於在法院內公然身著法袍的律師施暴，漠視人民近用司法權利，甚表憤慨，但稱「法警無從立即判斷吳是否受傷」，8分鐘後轄區警方到場，基於機關職權尊重才沒逮捕，聲明一出再度引發怒火。

林女朝中律公會理事長吳中和甩巴掌，法警就站在一旁目睹但沒依現行犯逮捕林，中院竟稱「法警當下無從立即判斷吳理事長是否受傷。」圖／讀者提供
林女朝中律公會理事長吳中和甩巴掌，法警就站在一旁目睹但沒依現行犯逮捕林，中院竟稱「法警當下無從立即判斷吳理事長是否受傷。」圖／讀者提供

理事長 律師 台中市

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