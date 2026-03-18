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名導柯一正不滿車庫被擋 拒馬砸車門涉毀損罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

知名導演柯一正去年不滿有車輛擋住自家車庫，氣憤之下涉嫌持禁止停車的金屬拒馬重擊車輛車門，還氣憤踩上引擎蓋，車主事後報案提告。台北地檢署勘驗監視器畫面認定柯的犯行，日前偵結，依毀損罪嫌起訴。

77歲知名導演柯一正，執導過多部電影、電視劇，曾獲得優良影像創作金穗獎，也是紙風車劇團創始人之一；他也是知名反核人士，曾發起「我是人，我反核」活動，眾多藝文人士在台北車站大廳、凱達格蘭大道擺出「人」字，表達反核立場，另也發起反核五六運動。

檢警調查，2024年11月6日晚上9時許，柯一正發現住家1樓車庫進出口被其他車輛擋住，他隔日一早要開車出門，煩心車輛持續擋住自家車庫入口，使他無法開車出門，涉嫌拿起金屬製的禁止停車拒馬砸向「擋到車」的車門3、4下，甚至踩上引擎蓋前端，車主發現板金凹陷報警提告。全案經勘驗監視器畫面，柯到案也坦承他是監視器影像中的人，全案依毀損罪嫌起訴。

導演柯一正。圖／本報資料照片
導演柯一正。圖／本報資料照片

監視器

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