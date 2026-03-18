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主張事故害大聯盟夢碎 男向網紅超哥求償6400萬結果曝

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

網紅「超哥」黃伯超前年駕駛汽車在台北市撞傷李姓男大生，對方主張因事故受傷喪失角逐美國職棒大聯盟機會，求償6400餘萬元，士林地院審理後，認定事故與其主張損害間難認有相當因果關係，駁回高額求償，僅判賠3萬890元。

判決指出，事故發生於2023年5月間，黃伯超晚間駕車行經路口時，未注意車前狀況，與騎乘機車的李姓男大生發生碰撞，造成對方倒地受傷。黃男當場下車查看並給付6000元作為修車費，雙方一度未進一步爭執。

李男事後提出驗傷單，主張頸椎退化、脊椎側彎等傷勢，並稱因事故影響運動表現，喪失進軍美國職棒大聯盟機會，據此向黃男提起刑事告訴並附帶民事求償，金額高達200萬美元（約新台幣6400餘萬元）。

刑事部分，法院認定黃男確有未注意車前狀況之過失，依過失傷害罪判處拘役10日，得易科罰金，案經上訴，二審認為原判決並無不當，駁回上訴。

民事求償部分，法院審酌李男提出的傷勢證明與事故關聯性，認為部分症狀屬長期身體狀況，與本件車禍是否具有直接因果關係仍有疑義；另對於所稱職涯受阻、無法進軍大聯盟等主張，欠缺具體證據支持，難認已達損害賠償標準，最終未採納其高額求償，僅判賠3萬890元。

士林地方法院民事庭。記者李隆揆／攝影
士林地方法院民事庭。記者李隆揆／攝影

網紅 黃伯超 美國職棒 大聯盟

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