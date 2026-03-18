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上櫃建商豐謙賣地驚爆內線交易 桃檢搜索約談董座袁玉麒50萬交保

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

上櫃公司（5523）豐謙建設於2021年公司公告處分嘉義太保5億元土地、預估獲利2.5億的利多消息前，違法買股套利2000萬驚爆內線交易，桃園地檢署昨午指揮台北市調查處南下搜索，約談董事長袁玉麒等10人，訊後認為罪嫌重大，依證券交易法諭令10萬至50萬元交保。

桃園地檢署指出，企業犯罪專組檢察官凌于琇偵辦豐謙建設公司（股票代號5523）內線交易案，昨天下午指揮法務部調查局台北市調查處，持法院核發搜索票執行15處搜索，並通知約談公司董事長袁玉麒、董事、總經理、員工及親友共10人到案說明。

檢方調查，被告袁某等人涉嫌於2021年間，事前知悉公司將以5億元出售嘉義縣太保市鄰近故宮南院附近4000餘坪土地的重大利多消息，卻在依法限制交易期間內進場買股，相關人員藉此實際獲利約120萬元，另有擬制獲利達2225萬餘元，涉嫌違反證券交易法內線交易規定。

案經檢察官凌于琇漏夜訊問後，認定袁玉麒等人涉犯證券交易法第157條之1及第171條第1項第1款之內線交易罪嫌，犯罪嫌疑重大，但考量尚無羈押必要，今晨分別諭知10萬元至50萬元不等交保。

上櫃建商豐謙賣地驚爆內線交易案，昨遭桃園地檢署指揮台北市調處搜索15處，帶回董事長袁玉麒、董事、總經理等10人，檢方複訊認為涉犯內線交易罪嫌，諭令袁某等人50萬至10萬元不等交保，豐謙昨晚為此發布重訊。圖／取自公開資訊觀測站
上櫃建商豐謙賣地驚爆內線交易案，昨遭桃園地檢署指揮台北市調處搜索15處，帶回董事長袁玉麒、董事、總經理等10人，檢方複訊認為涉犯內線交易罪嫌，諭令袁某等人50萬至10萬元不等交保，豐謙昨晚為此發布重訊。圖／取自公開資訊觀測站

董事長 內線交易 檢察官

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