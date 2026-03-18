台中興中街大火6死房客逃生墜樓腰椎粉碎 縱火男稱沒錢賠...判賠399萬

台中市興中街2022年住宅大火釀6死慘劇，鄭姓房客在房間養羊被莊姓女房東罵、驅趕憤而縱火，莊則堆積大量雜物遭罰35次仍不理，致逃生救災困難；刑事一審依殺人罪判鄭無期徒刑，依阻塞集合住宅逃生通道致死等罪判莊女7年；民事再判鄭、莊應給付袁姓被害人399萬9266元，可上訴。

袁男主張，火勢引燃後因莊在樓梯堆積、走廊及陽台堆放資源回收物，阻塞逃生通道，釀他逃生困難只能打破鐵窗上的採光罩等待救援，因濃煙過大，失足從陽台墜落。

袁表示，他摔下來造成腦出血、腰椎粉碎性骨折等，下肢乏力併垂足，大小便功能失禁，日常生活中重度依賴無法自理，對鄭、莊求償981萬4475元。

民事庭審理時，莊稱是鄭點火，否認有堆積雜物，認為無過失或侵權；張則說，袁未來餘命短於一般人，其請求31年、每月4萬元的醫療費用不適當，也爭執其他求償，並稱自己身心障礙，沒有家人、工作收入，經濟困難，無力賠償，希望袁可以原諒他。

民事庭根據醫療、看護、勞動力減損及精神撫慰金等，計算後一共判鄭、莊應給付袁399萬9266元。

檢警調查，莊婦（70歲）2012年購入興中街1棟8層樓公寓，她將頂樓加蓋，全棟分隔成43間房，除1、2樓自用，剩下41間房以每月6000元至8000元出租；莊同時做資源回收，1至9樓樓梯、走廊，陽台均堆放大量二手衣物、書報雜誌、床墊及家具，因通道被堵塞，租客只能透過電梯進出。

鄭男（44歲）2022年承租後欠繳租押金9000元，又在房間裡飼養寵物羊，隨地便溺、濃厚羊騷味，莊婦屢反應，兩人多次爭吵；同年3月6日，莊下通牒要鄭搬家，鄭一氣之下跑到2樓拿打火機點燃樓梯口塑膠袋，再到附近超商買泡麵，回來火勢已迅速延燒。

大火造成3樓至7樓兩名廖姓和葉姓、陳姓、許姓、張姓共6名房客葬生火窟，袁姓訪客打破鐵窗遮光罩逃生，摔下樓腰椎粉碎性骨折重傷。

台中地院刑事一審審酌，鄭男有中度智能障礙，經鑑定因精障、心智缺陷辨識行為能力減低，依刑法第19條減刑後，依殺人罪判他無期徒刑；莊女貪圖小利堆放廢棄物，使逃生動線困難造成嚴重死傷，依阻塞集合住宅逃生通道致死等罪判她7年。