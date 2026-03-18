台南經發局前科員收賄6萬元 當庭稱遭詐騙上千萬求法官緩刑

台南經濟發展局張姓前科員辦理新吉清潔勞務案招標簽約及履約驗收，邱姓女廠商為求履約請款順利，將現金10萬元交給李姓男子，經李把6萬元分給張，自己則分得4萬元，張等3人被訴貪汙罪，張、李自白且繳回犯罪所得，張當庭稱遭詐騙上千萬且需照顧家人，請求法官給予緩刑。

檢方起訴指出，張自2018年12月至去年3月間為經發局科員，負責辦理新吉清潔勞務案招標簽約及履約驗收；李姓男子為商行負責人；邱女則是該案履約廠商公司負責人。

邱女為求後續履約請款順利，自公司銀行帳戶提領現金20萬元，於2020年7月間將其中10萬元交付李，作為請託張協助履約請款對價，李立即當日傍晚相約張碰面，並告知「這是我跟邱女要來的」、「希望可以給邱小姐方便」。2人收受並朋分邱女交付10萬元，張分得6萬元，李則分得4萬元。

台南地院合議庭今上午審理，張、李及邱女均認罪，且張、李2人於偵查中均繳回犯罪所得，均請求法官減輕其刑，給予緩刑宣告。

然而，審判長詢及張，經發局政風室曾他接受廠商招待、饋贈而申誡2次。張說，當天前往該公司監察，因該公司主管為同學中午才一起吃飯。審判長並不苟同，「只是同學…」這是公務員起碼的認知。

張當庭向法官求情，稱這2年遭詐騙1千多萬，且父親失智需要他照顧，希望法官給予減輕罪刑及自新機會，可以工作，照顧家人及小孩。李則說，自己犯罪、自己承擔。

審判長也詢及邱女於2010年間也曾因共同犯交付賄賂罪而判刑，並減為5月，褫奪公權1年，緩刑2年。她說，當年幫友人簽個名，退履約金而卡官司，還遭收押禁見30、40天，事業都垮了，重新開始。

邱女的律師說，公司重新開始，財務能力不好，很可能因資金卡住而倒閉，邱女一時失慮而犯下本案，建請法官減免或免除其刑。而合議庭定4月29日宣判。