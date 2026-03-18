快訊

經典賽／「美國隊長」賈吉11支2吞6K！球迷怒斥：大賽總是很爛

該起身抵抗？還是靜觀其變？當戰火燒至伊朗，庫德族人再度站上抉擇的十字路口

台北捷運改用「QR單程票」教你買！手機購票、退票教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

台南經發局前科員收賄6萬元 當庭稱遭詐騙上千萬求法官緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南經濟發展局張姓前科員辦理新吉清潔勞務案招標簽約及履約驗收，邱姓女廠商為求履約請款順利，將現金10萬元交給李姓男子，經李把6萬元分給張，自己則分得4萬元，張等3人被訴貪汙罪，張、李自白且繳回犯罪所得，張當庭稱遭詐騙上千萬且需照顧家人，請求法官給予緩刑。

檢方起訴指出，張自2018年12月至去年3月間為經發局科員，負責辦理新吉清潔勞務案招標簽約及履約驗收；李姓男子為商行負責人；邱女則是該案履約廠商公司負責人。

邱女為求後續履約請款順利，自公司銀行帳戶提領現金20萬元，於2020年7月間將其中10萬元交付李，作為請託張協助履約請款對價，李立即當日傍晚相約張碰面，並告知「這是我跟邱女要來的」、「希望可以給邱小姐方便」。2人收受並朋分邱女交付10萬元，張分得6萬元，李則分得4萬元。

台南地院合議庭今上午審理，張、李及邱女均認罪，且張、李2人於偵查中均繳回犯罪所得，均請求法官減輕其刑，給予緩刑宣告。

然而，審判長詢及張，經發局政風室曾他接受廠商招待、饋贈而申誡2次。張說，當天前往該公司監察，因該公司主管為同學中午才一起吃飯。審判長並不苟同，「只是同學…」這是公務員起碼的認知。

張當庭向法官求情，稱這2年遭詐騙1千多萬，且父親失智需要他照顧，希望法官給予減輕罪刑及自新機會，可以工作，照顧家人及小孩。李則說，自己犯罪、自己承擔。

審判長也詢及邱女於2010年間也曾因共同犯交付賄賂罪而判刑，並減為5月，褫奪公權1年，緩刑2年。她說，當年幫友人簽個名，退履約金而卡官司，還遭收押禁見30、40天，事業都垮了，重新開始。

邱女的律師說，公司重新開始，財務能力不好，很可能因資金卡住而倒閉，邱女一時失慮而犯下本案，建請法官減免或免除其刑。而合議庭定4月29日宣判。

台南經發局張姓前科員自白且繳回犯罪所得，今當庭稱遭詐騙上千萬且需照顧家人，請求法官給予緩刑。圖／本報資料照
台南經發局張姓前科員自白且繳回犯罪所得，今當庭稱遭詐騙上千萬且需照顧家人，請求法官給予緩刑。圖／本報資料照

法官 詐騙 收賄

延伸閱讀

拔河冠軍國手獨扛家計 為3千元淪「賣簿手」

背債調查官悔當收簿手 當庭哭求輕判

豐原五口命案拒和解 王家女婿：人命不可打折

調查官淪詐團收簿手辯「沒注意」 審判長當庭吐槽：連國小生都懂

相關新聞

台中「和牛EMPEROR」賣過期肉詐消費者 日籍店長3人改口：全面認罪

台中「和牛EMPEROR」餐廳2024年4月爆出拿過期神戶牛，以一客2700元賣給消費者吃下肚，檢方依加重詐欺罪嫌起訴日籍負責人坂本斗志與店長、料理長等人，3人偵查時全否認，昨法院開庭改口全面坦承、願繳回犯罪所得，更請求法院輕判、給緩刑。

上櫃建商豐謙賣地驚爆內線交易 桃檢搜索約談董座袁玉麒50萬交保

上櫃公司（5523）豐謙建設於2021年公司公告處分嘉義太保5億元土地、預估獲利2.5億的利多消息前，違法買股套利2000萬驚爆內線交易，桃園地檢署昨午指揮台北市調查處南下搜索，約談董事長袁玉麒等10人，訊後認為罪嫌重大，依證券交易法諭令10萬至50萬元交保。

台中興中街大火6死房客逃生墜樓腰椎粉碎 縱火男稱沒錢賠...判賠399萬

台中市興中街2022年住宅大火釀6死慘劇，鄭姓房客在房間養羊被莊姓女房東罵、驅趕憤而縱火，莊則堆積大量雜物遭罰35次仍不理，致逃生救災困難；刑事一審依殺人罪判鄭無期徒刑，依阻塞集合住宅逃生通道致死等罪判莊女7年；民事再判鄭、莊應給付袁姓被害人399萬9266元，可上訴。

台南經發局前科員收賄6萬元 當庭稱遭詐騙上千萬求法官緩刑

台南經濟發展局張姓前科員辦理新吉清潔勞務案招標簽約及履約驗收，邱姓女廠商為求履約請款順利，將現金10萬元交給李姓男子，經李把6萬元分給張，自己則分得4萬元，張等3人被訴貪汙罪，張、李自白且繳回犯罪所得，張當庭稱遭詐騙上千萬且需照顧家人，請求法官給予緩刑。

跟誰都不合...泰國移工台中寢室拿刀刺破同鄉肝臟 被關又打傷同房獄友

泰國籍沙姓移工與諾姓同鄉都在台中市大里區一間工廠上班，二人同寢室，平時常因生活、工作細節起摩擦，前年底時，二人又在寢室起口角，沙男一時惱火，從櫃子拿出水果刀，朝諾男腹部猛刺一刀，諾男因肝臟遭刺破，送醫不治，一審依傷害致死罪，判7年2月徒刑，沙在押期間還惡行惡狀，又攻擊同房獄友，遭監所上戒具，二審昨天審結，駁回上訴，維持原判。

狠媽將1歲8個月大兒子丟入海中 最終判關3年定讞

高雄市洪姓女子患思覺失調症，5年前在堤防散心時，將1歲8個月大的兒子拋入海中，所幸一旁民眾發現將男嬰救起，撿回一命，最高法院依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪判洪女3年徒刑，全案定讞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。