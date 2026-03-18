跟誰都不合...泰國移工台中寢室拿刀刺破同鄉肝臟 被關又打傷同房獄友

泰國籍沙姓移工與諾姓同鄉都在台中市大里區一間工廠上班，二人同寢室，平時常因生活、工作細節起摩擦，前年底時，二人又在寢室起口角，沙男一時惱火，從櫃子拿出水果刀，朝諾男腹部猛刺一刀，諾男因肝臟遭刺破，送醫不治，一審依傷害致死罪，判7年2月徒刑，沙在押期間還惡行惡狀，又攻擊同房獄友，遭監所上戒具，二審昨天審結，駁回上訴，維持原判。

檢警調查，泰國籍沙姓、諾姓移工都在台中市大里區一間金屬廠工作，也是同寢室室友，但雙方常因生活、工作細故起摩擦，2024年12月28日晚間8時許，二人誘因細故衝突，沙一時失去理智，從櫃子拿出水果刀，朝諾男腹部猛刺。

其他員工見狀，趕緊聯絡救護車將諾男送醫，但諾男仍因肝臟遭刺破，大量內出血休克不治。

沙男犯後落網，坦認犯行，檢方在去年4月間，依傷害致死罪起訴沙男。

全案本應移審國民法庭審理，但沙男的律師主張，沙男已坦認檢方起訴的傷害致死罪，主要爭點僅有量刑輕重，無藉由國民參與審判此案，以彰顯該制度審判價值的重要意義，若此案不國民參審，也沒有違反公益性。

檢方回覆尊重法院是否行國民參審的決定，因此此案台中地院裁定由一般程序審理。

台中地院審理後，根據相關卷內資料，依傷害致死罪，判刑7年2月。

沙男去年底在押期間，仍惡行惡狀，在台中看守所的舍房內，以腳踢擊、毆打等方式，傷害同房的獄友，看守所人員緊急對沙男上戒具制止。

全案上訴台中高分院後，昨天審結，駁回上訴，維持一審原判，執行完畢後驅逐出境，仍可上訴。