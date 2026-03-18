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狠媽將1歲8個月大兒子丟入海中 最終判關3年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

高雄市洪姓女子患思覺失調症，5年前在堤防散心時，將1歲8個月大的兒子拋入海中，所幸一旁民眾發現將男嬰救起，撿回一命，最高法院依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪判洪女3年徒刑，全案定讞。

洪女因長期患有思覺失調症，2017年間領有慢性精神疾病輕度身心障礙證明。洪女的丈夫2021年10月18日晚間9時許，騎機車載洪女、兒子一起到堤防散心，洪女坐在堤防旁的纜樁上，突然將兒子拋入海中。

洪女丈夫見狀，立即跳入水中救兒子，一旁民眾見狀趕緊救起2人，所幸皆無大礙，洪女則逃離現場並搭計程車回到台南娘家。洪女事後坦承犯行，她在接受鑑定時表示兒子被邪靈卡到、將兒子丟到海裡就會有人帶他去就醫、丈夫和兒子有姦情、她想要殺那個小孩，要讓小孩死等語。

法院認定洪女受思覺失調症影響，針對將男嬰拋下海一事認知錯亂，且明顯脫離現實，且洪女案發前就曾對兒子有不當行為被通報，認定洪女對於男嬰生命不在意。

另外，法院認為，洪女因精神疾病導致辨識行為違法能力顯著降低，且案發後罹患格林巴利症候群，導致四肢無力，須乘坐輪椅，且因氣切造成傷口，口語表達能力也受影響，是坐輪椅到庭並由丈夫陪同，只能以手勢、點頭搖頭回應問題。

一、二審依洪女目前無法自主行動、言語的生理狀態，認為洪女沒有再犯或危害公共危險之虞，因此判刑3年而未宣告施以監護處分。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而確定。

示意圖／ingimage
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最高法院 精神疾病

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