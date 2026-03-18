桃園地檢署。圖：資料照

桃園地檢署偵辦某建設股份有限公司內線交易案，袁姓董事長等10名被告因涉嫌在重大消息限制交易期間買賣股票，獲利高達2345萬餘元，遭檢調大規模搜索。桃檢昨(17)日指揮台北市調查處搜索15處地點，並通知董事長、總經理及親友共10人到案說明。經檢察官訊問後，認被告等人涉犯證券交易法罪嫌重大，但無羈押必要，今日清晨諭知分別以10萬至50萬元不等金額具保。

桃檢企業犯罪專組檢察官凌于琇偵辦某建設公司內線交易案，於昨日指揮法務部調查局台北市調查處，持法院核發搜索票執行搜索15處，並通知該公司袁姓董事長、董事、總經理、職員及親友共10人到案。

桃檢表示，經檢察官訊問後，認被告等人因得知該建設公司於110年間以5億元出售處分嘉義縣太保市某土地之重大消息，而在限制交易期間購買該公司股票，據此實際獲利120萬餘元、擬制獲利2225萬餘元，因而涉犯證券交易法違犯第157條之1第1款、第3款或第5款規定，觸犯同法第171條第1項第1款之內線交易罪嫌，罪嫌重大，但無羈押之必要，於今日清晨分別諭知具保10萬元至50萬不等。

本文章來自《桃園電子報》。原文：涉內線交易獲利逾2200萬 建設公司董座等10人遭桃園地檢約談