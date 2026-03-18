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挾6歲女兒逼前妻撤告 桃園男鎖門禁錮幼女法院判決曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園呂姓男子與陳姓前妻因訴訟糾紛，竟於2024年11月間擅自從安親班將6歲親生女兒帶走鎖在家中，傳訊息要脅前妻撤回竊盜告訴；桃園地院昨審結，將這名爸爸依成年人故意對兒童犯剝奪他人行動自由罪判6月刑，不可易科、恐嚇危害安全罪處4月刑，得易科可上訴。

犯罪事實指出，呂男與陳女原為夫妻，2018年產下女兒，他與前妻離婚後，由陳女行使女兒的監督權，呂男明知女兒年僅6歲，仍於2024年11月21日下午4時，逕自前往桃園區某安親班將女兒帶走，載往他位於龜山區住處，藉此讓女兒脫離母親監護。

返家後，呂男為迫使前妻撤回對其竊盜提告，先於4時10分以LINE傳訊恐嚇「你先去警局撤告，女兒高高興興跟你回家」，隨後又於16時18分透過視訊通話威脅，若不撤告就不讓女兒回家。

檢警調查發現，呂男為達成目的，竟利用住所大門的兩道鎖禁錮女兒，由於第一道鎖位置過高，年僅6歲女兒無法勾到，而第二道則需指紋或密碼才能開啟的電子鎖，仍將大門反鎖並拒絕讓女兒離開，實質剝奪行動自由。

在此期間，警方據報到場勸說，呂姓女童在屋內哭喊敲門，呂男不為所動仍與警方僵持，拒絕開門釋放女兒，造成呂姓女童及前妻極大恐懼與心理壓力。檢方偵查，認為呂男以挾持未成年子女方式威逼撤告，不僅侵害兒童人身自由，也嚴重影響心理發展，依略誘未成年人、剝奪行動自由及恐嚇等罪提起公訴，並建請從重量刑。

法院審理時，呂男坦承所有犯行，且卷內事證齊全，犯罪事實明確。合議庭認為呂男明知女兒年幼，竟以剝奪行動自由的方式恐嚇前妻，導致被害人身心嚴重恐懼，行為實屬不該，但考量犯後態度及和解情形，依成年人對兒童犯剝奪行動自由罪判處有期徒刑6月，另依恐嚇危害安全罪判處4月，並就得易科罰金部分諭知。

呂姓男子為逼陳姓前妻撤告，竟於2024年11月21日下午私自接走6歲女兒關在他的龜山住處，傳訊息要脅前妻，桃園地院審結，依成年人故意對兒童犯剝奪他人行動自由罪判6月刑，不可易科、恐嚇危害安全罪判4月刑，得易科，仍可上訴。記者陳恩惠／攝影
呂姓男子為逼陳姓前妻撤告，竟於2024年11月21日下午私自接走6歲女兒關在他的龜山住處，傳訊息要脅前妻，桃園地院審結，依成年人故意對兒童犯剝奪他人行動自由罪判6月刑，不可易科、恐嚇危害安全罪判4月刑，得易科，仍可上訴。記者陳恩惠／攝影

桃園 女兒

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