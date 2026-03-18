台中「和牛EMPEROR」賣過期肉詐消費者 日籍店長3人改口：全面認罪

台中「和牛EMPEROR」餐廳2024年4月爆出拿過期神戶牛，以一客2700元賣給消費者吃下肚，檢方依加重詐欺罪嫌起訴日籍負責人坂本斗志與店長、料理長等人，3人偵查時全否認，昨法院開庭改口全面坦承、願繳回犯罪所得，更請求法院輕判、給緩刑。

和牛EMPEROR爆出食安問題後，經台中市食安處重罰日籍業者168萬元、勒令停業；該店已由台灣的新團隊接手重新開幕，與日籍前業主沒有關係。

起訴指出，天樂公司社長坂本拓也（已離境）2023年9月起經營「和牛EMPEROR」餐廳，標榜台中日式燒肉店的最高峰，由弟弟坂本斗志任餐廳負責人，雇久保姓店長、山添姓總料理長。

檢方查，坂本斗志、久保及山添明知餐廳2023年10月20日採購的「神戶牛」已於同年12月3日過期，今年1月至3月卻將過期肉品料理成「神戶牛帝王莎朗」，以每客2700元賣給29名消費者。

檢方訊時，坂本斗志不認罪，辯稱那不是事實，因神戶牛很貴沒再進貨，也跟客人告知缺貨若能接受其他牛代替才會點餐，並稱「絕對沒有詐欺。」山添、久保也不認罪，辯稱不清楚有效期限，有告知客人店內無神戶牛，經對方同意改以鹿兒島牛肉代替出餐，實際售出的非過期的神戶牛。

檢方不採信，依加重詐欺罪嫌起訴坂本斗志、久保、山添及天樂公司4人；檢察官也說，其等標榜「台中日式燒肉最高峰」、「肩負代表日本燒肉文化使命、頂級和牛」，卻拿過期肉讓消費者吃下肚，事後還在社群發聲否認、揚言對報導媒體提告，態度惡劣，建請法院從重量刑。

台中地院昨開庭，現場透過日籍通譯翻譯，法官王曼寧詢問3人是否承認犯罪，坂本斗志、久保及山添一改過去否認，表示面坦承，對檢方起訴犯罪事實沒有意見。

3名被告的辯護人也說，其等願和大部分受害消費者和解，但有部分仍聯繫不上，也願意繳回所有犯罪所得，請求從輕量刑、判處緩刑。

昨有1名被害人到場，他表示從未接獲被告律師聯繫，希望被告能道歉、賠償；坂本斗志、久保及山添經翻譯後，當庭起身向他鞠躬並連說幾句「すみません（對不起）。」

坂本的律師王捷拓也希望能當庭與被害人賠償和解，並主動問3000元可以嗎？被害人愣了一下說，我去吃不只花3000元，消費花了2萬8000多元，法官隨後諭知請雙方移付調解庭談條件。