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狠甩巴掌法警沒逮捕...中院辯：不知有無受傷 顢頇回應再引爆律師怒火

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇律師，昨在台中地院內更當眾朝台中律師公會理事長吳中和狠甩一巴掌，法警站在一旁沒逮捕她，引爆律師們怒火，中院昨深夜回應竟稱「法警無從立即判斷吳是否受傷」；吳今再開轟，痛批中院荒謬、睜眼說瞎話，這一巴掌力道之大、聲音之響，難道不會受傷？

中院昨下午開庭前，林女先在法庭外走廊挑釁律師，當眾朝吳臉部狠甩一個巴掌，「啪！」一大聲響驚動所有到庭律師，眾人異口同聲直呼「現行犯！」吳當場也表明要提告，但法警就站在一旁卻沒逮捕，還一再告誡其他律師不要錄影拍照，律師們痛批執業安全、尊嚴在台中地院蕩然無存。

中院昨深夜10點59分回應，稱傷害罪是告訴乃論之罪，吳遭攻擊已立刻報警，「法警當下無從立即判斷吳理事長是否受傷」，所以仍以維持法院秩序為先，8分鐘後轄區警方到場，「基於機關職權尊重，乃未發動逮捕。」

吳中和今痛批實在荒謬、顢頇，他昨在法庭走廊遭林女攻擊當下就立刻說「我一定提告」，且這一巴掌聲音之大，在場所有律師、記者們都共見共聞，也異口同聲直呼「現行犯！」現場影片也清楚拍下，這麼用力打下去，難道不會受傷？

吳中和說，中院顯然是睜眼說瞎話，一再推卸責任，還替法警執行公權力的懈怠推託，這一巴掌如果打在法官、檢察官臉上，難道還會去討論是否提告、要不要逮捕嗎？

此外，中院新聞稿先稱傷害罪是「告訴乃論」，後又以轄區警方8分鐘到場接受才未發動逮捕；吳質疑，逮捕與告訴乃論是兩回事，林女已經犯罪在先，縱然是告訴乃論也應先逮捕，後續再由被害人決定是否提告，中院卻藉此開脫，另律師界大開眼界。

更何況，2月10日他旁聽時，就已經遭林女當庭威脅要殺他，顯已涉犯恐嚇罪嫌，更是「非告訴乃論」但當下也未見有人逮捕林女，最後讓她自由離去，更可證明中院的「雙標。」

吳也說，更離譜的事承審法官吳欣哲昨當庭裁定改不公開審理，法官對鬧事人極盡安撫，對於旁聽席安靜毫無干擾秩序的律師、記者，卻下令全部趕出去，完全無法接受。

林女朝中律公會理事長吳中和甩巴掌，法警就站在一旁目睹但沒依現行犯逮捕林，中院竟稱「法警當下無從立即判斷吳理事長是否受傷。」圖／讀者提供
林女朝中律公會理事長吳中和甩巴掌，法警就站在一旁目睹但沒依現行犯逮捕林，中院竟稱「法警當下無從立即判斷吳理事長是否受傷。」圖／讀者提供

律師 巴掌 理事長

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