昶虹國際爆假交易掏空 蘇州廠負責人100萬交保

昶虹國際公司前董事長吳陵雲特助賴基宗，利用擔任蘇州廠負責人機會，涉與大陸廠商「假交易」侵占5300萬人民幣，又以蘇州廠名義匯款180萬人民幣給廠商，以及替廠商擔保5500萬元人民幣，藉此掏空上億元人民幣，台北地檢署昨天搜索約談賴基宗到案，檢察官黃琬珺漏夜偵訊後，今晨依違反證交法命賴男100萬交保，限制出境出海。

同案約談賴基宗兒子賴宥翔、昶虹國際公司時任董事長吳陵雲、時任財務長尤坤淟、現任董事許榮傑，訊後均請回。

檢調追查，賴基宗擔任昶虹電子蘇州廠負責人期間，涉偽造2023年7月蘇州廠公司董事會決議，以假交易開立5300萬人民幣的銀行匯票，給大陸廠商天禾公司，事後交易取消，且匯票並無如實登載，款項不知去向，涉特別侵占及偽造文書罪。

檢調發現，賴基宗在2024年7月，又匯出蘇州廠款項180萬人民幣，收款方是大陸廠商章鵬公司，另以蘇州廠名義，替廠商醇美公司擔保5500萬元人民幣，2筆款項全都打水漂，涉證交法特別背信罪。