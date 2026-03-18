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砍殺女子176刀判死未經一致決 檢察總長為王鴻偉提非常上訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

發生在25年前的淡水情殺案，建商小開王鴻偉追求張姓女子不成，狂砍張女176刀致死，判處死刑確定；最高檢察署依憲法法庭判決意旨，認死刑判決未經「一致決」且第三審沒有言詞辯論程序，由檢察總長向最高法院提起非常上訴。

王鴻偉是繼黃春棋、陳憶隆、郭俊偉後，檢察總長依據憲法法庭判決提起非常上訴的第4名死囚。

2000年9月26日上午6點40分前後，居住在新北市淡水區淡海路的張姓女子準備上班，王鴻偉駕駛白色賓士轎車先在張女家巷口等待，想拉張女上車，張女企圖逃跑，遭王鴻偉駕車由後方撞擊。

王鴻偉下車確定張女已昏迷後，將她放到後車廂載走，在巷口的多位目擊者發現此事，記下車號通知張家，張家向警方報案；同日早上9時，除草工人在淡水區商工路附近的草叢發現已死亡的張女，法醫相驗發現張女身中176刀，警方查出王鴻偉涉嫌重大，王坦認殺人。

一審士林地院依殺人罪判處王鴻偉無期徒刑，二審台灣高等法院撤銷改判王死刑，2009年5月最高法院駁回王的上訴案，判他死刑確定。

砍殺女子176刀的死囚王鴻偉。圖／聯合報系資料照片
砍殺女子176刀的死囚王鴻偉。圖／聯合報系資料照片

死刑 最高法院 憲法法庭

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